ΠΟΥ: Η ψυχική υγεία των παιδιών στην Ευρώπη σε κρίσιμη καμπή

Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη παρουσίασε στην Αθήνα τη νέα του έκθεση με τίτλο: «Ψυχική υγεία παιδιών και νέων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ: Τρέχουσα κατάσταση και δράσεις για την ενίσχυση της ποιότητας της φροντίδας».

Η μελέτη, που εκπονήθηκε από το Γραφείο για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών σε συνεργασία με την Ομάδα Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας (MHW), προσφέρει για πρώτη φορά λεπτομερή στοιχεία για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η έκθεση αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανάγκες αλλά και τα σοβαρά κενά στην ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Οι προκλήσεις μεγαλώνουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Τα κορίτσια επηρεάζονται δυσανάλογα, καθώς μία στις τέσσερις έφηβες ηλικίας 15-19 ετών αντιμετωπίζει ψυχική δυσκολία.

Η αυτοκτονία εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 15-29 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αύξηση ψυχικών διαταραχών τα τελευταία χρόνια

Η έκθεση καταγράφει ότι η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ωστόσο, οι διαθέσιμες υπηρεσίες δεν συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες ανάγκες, αφήνοντας πολλά παιδιά και εφήβους χωρίς επαρκή υποστήριξη.