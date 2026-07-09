ΠΟΥ: Κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών καρκίνου - Οι οικονομικές ανισότητες ως βασικός παράγοντας

Συναγερμός έχει σημάνει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος προειδοποιεί πως οι διαρκώς εντεινόμενες ανισότητες στα συστήματα υγείας επιβαρύνουν καταλυτικά τις χώρες με χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο και μικρότερα εισοδήματα.

Επισημαίνεται, πως παρότι υπάρχουν αισθητές βελτιώσεις στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την θεραπεία, εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με την έκθεση περίπου 20,6 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο το 2024, ενώ ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 35 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2050. Η πιο έντονη επιβάρυνση φαίνεται να καταγράφεται σε χώρες με πιο χαμηλά εισοδήματα, όπου η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παραμένει περιορισμένη.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ André Ilbawi, επισημαίνει την περιορισμένη πρόσβαση πολλών ανθρώπων στις εξελίξεις της ιατρικής.

Καρκίνος: Ποιοι είναι οι λόγοι που αυξάνονται τα περιστατικά

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαρκώς αυξανόμενη αύξηση του καρκίνου είναι πολλαπλοί. Πλέον εμφανίζονται σε πολλαπλές ηλικιακές ομάδες, ωστόσο η βελτίωση της πρόβλεψης βοηθά στον εντοπισμό περισσότερων περιστατικών. Το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής είναι δίκοπο μαχαίρι, καθώς σε μεγάλες ηλικίες εμφανίζεται πιο συχνά η νόσος, ενώ υπενθυμίζεται πως 1 στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου στην ζωή του.

Στις ΗΠΑ, τα περιστατικά ανά τα χρόνια παραμένουν σταθερά, με την θνησιμότητα όμως να μειώνεται. Όπως επισημαίνει ο ογκολόγος Emil Lou, οι εξελίξεις στις θεραπείες, όπως η ανοσοθεραπεία, έχουν αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης ασθενών με ορισμένες προχωρημένες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, η συνεχιζόμενη αύξηση των περιστατικών σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει πως απαιτείται ακόμη μεγάλη προσπάθεια.

Μεταξύ των πλούσιων και των φτωχότερων χωρών, υπάρχει σημαντική ανισότητα στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών, σύμφωνα με την έκθεση. Ηχηρό παράδειγμα αποτελεί ο καρκίνος της μήτρας, που έχει περιοριστεί αισθητά σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο στην υποσαχάρια Αφρική αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου.

Αναφορικά με τον καρκίνο του μαστού, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης υπερβαίνει το 85% στις χώρες υψηλού εισοδήματος, και υποχωρεί στο 30% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, αρκετές χώρες δεν επενδύουν αρκετά στη πρόληψη και την θεραπεία. Σημαντική είναι επίσης η πρόοδος στην διακοπή του καπνίσματος, ενώ αύξηση έχει παρουσιάσει ο εμβολιασμός των ανθρώπινων θηλωμάτων στα εθνικά προγράμματα. Ωστόσο ανησυχία προκαλεί η παχυσαρκία η οποία συνδέεται με 12 μορφές καρκίνου.

Τελικά, επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης, 4 στις 10 μορφές καρκίνου σχετίζονται με γνωστούς και αντιμετωπίσιμους παράγοντες, γεγονός που λειτουργεί βοηθητικά στην πρόληψη.