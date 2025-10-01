Πρεμιέρα για το νέο ΕΣΥ: Ψηφιακά ραντεβού με ένα κλικ

Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) εισέρχεται σε μια νέα εποχή ψηφιακής λειτουργίας. Η μεταρρύθμιση αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση των ραντεβού, τα οποία πλέον θα προγραμματίζονται μέσω ενιαίας πλατφόρμας, εξαλείφοντας τις καθυστερήσεις, τις αλληλοεπικαλύψεις και τις χαμένες θέσεις.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, η νέα ψηφιακή δομή αναμένεται να αυξήσει τη δυναμική των ραντεβού από τις 500.000 μηνιαίως στις 830.000. «Δεν πρόκειται απλώς για αριθμούς», τονίζει, «αλλά για ασθενείς που θα λαμβάνουν ποιοτικότερη φροντίδα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Πώς θα κλείνουμε ραντεβού στο νέο ΕΣΥ

Οι πολίτες έχουν πλέον τρεις δωρεάν επιλογές για να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους:

Μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566

Μέσω της εφαρμογής MyHealth App

Μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Παραμένει επίσης η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις δομές ή η αυτοπρόσωπη παρουσία. Από σήμερα, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Το νέο σύστημα βασίζεται στο μοντέλο της πλατφόρμας εμβολιασμού κατά την πανδημία COVID-19. Ο πολίτης εισάγει τον ταχυδρομικό του κώδικα ή την ειδικότητα που αναζητά (π.χ. ενδοκρινολόγο), και το σύστημα εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα ραντεβού στα νοσοκομεία της περιοχής του.

Η τηλεφωνική γραμμή 1566, ενεργή από τον Ιούλιο, συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες Υγείας σε έναν αριθμό. Μέσω αυτής, ο πολίτης μπορεί να:

Κλείσει ραντεβού για νοσοκομείο ή γιατρό

Προγραμματίσει ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ενημερωθεί για φαρμακεία και Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Συμμετάσχει σε προληπτικά προγράμματα και εμβολιασμούς

Λάβει πληροφορίες για απογευματινά χειρουργεία και εξετάσεις

Έως τον Ιούνιο του 2026, το 1566 θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών Υγείας.

MyHealth: Πως λειτουργεί

Από τις 26 Μαΐου, τέθηκε σε καθολική εφαρμογή η πλατφόρμα MyHealth, που συγκεντρώνει όλα τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών σε ένα ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον. Μέσω του:

citizen.ehealthrecord.gov.gr, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε διαγνώσεις, συνταγές, εξετάσεις και νοσηλείες

doctor.ehealthrecord.gov.gr, οι γιατροί αποκτούν πλήρη εικόνα του ιστορικού των ασθενών τους

Η νέα πλατφόρμα ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και την εξατομικευμένη φροντίδα, φέρνοντας το ΕΣΥ πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.