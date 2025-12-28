Πρώην αλκοολικός μοιράζεται τα 3 σημάδια που δείχνουν ότι μάλλον το έχεις παρακάνει

Πόσο εύκολο είναι να ξεπεράσεις τα όρια στην κατανάλωση του αλκοόλ; Η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι μια ψυχική κατάσταση που απαιτεί θεραπεία αλλά συχνά όσοι βρίσκονται στο όριο, δεν αντιλαμβάνονται πόσο εύκολο είναι να περάσεις από την άλλη πλευρά.

Λόγω της προσωπικής του μάχης με το αλκοόλ και της απεξάρτησής του από αυτό το 2011, ο Αμερικανός Corey Warren πιστεύει ότι μπορεί εύκολα να καταλάβει ποιος εξαρτάται πραγματικά από αυτό και ποιος όχι.Ο ίδιος σήμερα, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς περιεχομένου στις ΗΠΑ, ανεβάζοντας βίντεο που καταθέτει τα όσα έχει αποκομίσει από τον αγώνα του να απεξαρτηθεί.

Μάλιστα πιστεύει ότι υπάρχουν 3 σημαντικές διαφορές που διαφοροποιούν όσους πίνουν από όσους πίνουν όντως, γι' αυτό και αποφάσισε να τις μοιραστεί με τους 228.000 συνδρομητές του στο κανάλι του στο YouTube.

Τα 3 σημεία που διαφοροποιούν έναν αλκοολικό

Εξήγησε γιατί οι άνθρωποι που νομίζουν ότι ένας αλκοολικός είναι απλώς κάποιος που πίνει υπερβολικά, δεν κατανοούν τη συνολική εικόνα. «Η διαφορά δεν είναι στο πόσο πίνω, είναι στο πώς πίνω», αναφέρει στο βίντεό του. «Οι κανονικοί πότες έχουν έναν λόγο που δεν πίνουν. Οι περισσότεροι ξυπνούν νωρίς για να πάνε στη δουλειά ή για να μπορέσουν να γυμναστούν. Ό,τι και να είναι, έχουν κάποιο λόγο να μην πίνουν».

Από την άλλη πλευρά, ένας αλκοολικός έχει τη νοοτροπία ότι είχε λόγο συνέχεια για να πίνει, όπως εξήγησε: «Κακή μέρα, πίνω. Αν είμαι αγχωμένος, πίνω. Αν τσακώνομαι με τη γυναίκα μου, πίνω. «Ή αν συμβεί κάτι καλό και θέλω να το γιορτάσω, πίνω. Βλέπετε, οι άνθρωποι που απλώς τυχαίνει να καταναλώνουν αλκοόλ έχουν λόγους να μην πίνουν. Εγώ έχω κάθε λόγο να πίνω.», προσθέτει.

Φωτ.: Unsplash

Ο Αμερικανός πιστεύει επίσης ότι υπάρχει τεράστια διαφορά στο επίπεδο ελέγχου που έχουν και οι δύο ομάδες όσον αφορά το αλκοόλ.

«Οι κανονικοί πότες μπορούν να πιουν ένα, δύο και μετά να το κόψουν», συνέχισε ο Κόρεϊ. «Ξέρουν πότε είναι αρκετό. Δεν είχα ποτέ αυτή την αλλαγή, το αλκοόλ καθόριζε πότε ήταν αρκετό.Αν υπήρχε ένα ποτό μπροστά μου, το έπινα. Αν ήταν μπουκάλι, δεν σταματούσα μέχρι να τελειώσει.»

Τρίτον και τελευταίο, ο Corey εξήγησε ότι οι άνθρωποι που δεν είναι εθισμένοι στο αλκοόλ δεν αμφισβητούν τον εαυτό τους για το αν έχουν πρόβλημα με το ποτό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Οι κανονικοί πότες δεν αναρωτιούνται αν έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ».

«Αλλά εγώ, αναρωτιόμουν συνεχώς: "Μου κάνει καλό αυτό; Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνω αυτό; Ίσως το παρατραβάω... ίσως είμαι αλκοολικός, ίσως θα έπρεπε να σταματήσω. Αυτές είναι όλες ερωτήσεις που οι κανονικοί πότες δεν κάνουν ποτέ. Αλλά εγώ πάντα αναρωτιόμουν.»