Το πρώτο σημάδι έντονου στρες που όλοι αγνοούμε, σύμφωνα με ειδικούς

Το στρες αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας, όμως σπάνια το αναγνωρίζουμε εγκαίρως. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι πιέζονται μόνο όταν έχουν ήδη φτάσει σε σημείο εξάντλησης ή συναισθηματικής υπερφόρτωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία της συμπεριφοράς, υπάρχουν πιο πρώιμα και πιο διακριτικά σημάδια που λειτουργούν ως «καμπανάκια» κινδύνου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το εξής: σταματάμε να συμπεριφερόμαστε όπως ο εαυτός μας.

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