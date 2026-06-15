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Το πρώτο σημάδι έντονου στρες που όλοι αγνοούμε, σύμφωνα με ειδικούς

Το στρες αλλάζει τη συμπεριφορά μας πριν φτάσουμε σε burnout. Η αναγνώριση των πρώιμων ενδείξεων βοηθά στην έγκαιρη αντιμετώπισή του.

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Στρες | Shutterstock
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Το στρες αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας, όμως σπάνια το αναγνωρίζουμε εγκαίρως. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι πιέζονται μόνο όταν έχουν ήδη φτάσει σε σημείο εξάντλησης ή συναισθηματικής υπερφόρτωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία της συμπεριφοράς, υπάρχουν πιο πρώιμα και πιο διακριτικά σημάδια που λειτουργούν ως «καμπανάκια» κινδύνου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το εξής: σταματάμε να συμπεριφερόμαστε όπως ο εαυτός μας.

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