Quiet cracking: Μήπως εξαντλείσαι ψυχικά στη δουλειά αλλά δεν το αντιλαμβάνεσαι;

Όλοι έχουμε ακούσει αμέτρητες λέξεις στο dating, αλλά τι γίνεται με εκείνες που μιλούν για τις τάσεις – ή καλύτερα περιγράφουν τη σύγχρονη πραγματικότητα στον χώρο εργασίας;
Βλέποντας ότι περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας δουλεύοντας, και επειδή οι διακοπές πλέον τελείωσαν, αποφασίσαμε σήμερα να σε κάνουμε πιο σοφό και σου μάθουμε το «quiet cracking» - που μπορεί να συμβαίνει και σε σένα στη δουλειά.
Η επαγγελματική εξουθένωση είναι κάτι που περνάμε ή θα περάσουμε όλοι στη ζωή μας. Αλλά τι γίνεται με το quiet cracking ή το «αθόρυβο ράγισμα», μια μορφή σταδιακής εξουθένωσης που σε πιάνει εκεί που δεν το περιμένεις; Συχνά, δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι «καίγεσαι» μέχρι να είναι πολύ αργά.
Διαβάστε αναλυτικά για το quiet cracking στο jenny.gr.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.