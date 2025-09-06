Quiet cracking: Μήπως εξαντλείσαι ψυχικά στη δουλειά αλλά δεν το αντιλαμβάνεσαι;

Μενού

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι κάτι που περνάμε ή θα περάσουμε όλοι στη ζωή μας

Όλοι έχουμε ακούσει αμέτρητες λέξεις στο dating, αλλά τι γίνεται με εκείνες που μιλούν για τις τάσεις – ή καλύτερα περιγράφουν τη σύγχρονη πραγματικότητα στον χώρο εργασίας;

Βλέποντας ότι περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας δουλεύοντας, και επειδή οι διακοπές πλέον τελείωσαν, αποφασίσαμε σήμερα να σε κάνουμε πιο σοφό και σου μάθουμε το «quiet cracking» - που μπορεί να συμβαίνει και σε σένα στη δουλειά.

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι κάτι που περνάμε ή θα περάσουμε όλοι στη ζωή μας. Αλλά τι γίνεται με το quiet cracking ή το «αθόρυβο ράγισμα», μια μορφή σταδιακής εξουθένωσης που σε πιάνει εκεί που δεν το περιμένεις; Συχνά, δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι «καίγεσαι» μέχρι να είναι πολύ αργά.

