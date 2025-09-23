Σε δωρεάν app, το πρώτο γυναικείο κίνημα ενημέρωσης για τις ορμονικές μεταβολές, με #Hormonall

Μία πρόσφατη πανελλαδική έρευνα έδειξε ότι το 65% των Ελληνίδων επηρεάζονται καθημερινά δυσμενώς από ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν στον οργανισμό τους και είναι τέσσερα τα χρονικά ορόσημα στα οποία μία γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με… ορμόνες που «τρελαίνονται» όπως είθισται να λέμε.

Τα ορόσημα αυτά περιλαμβάνουν την εφηβεία, την έναρξη της έμμηνης ρύσης (μέσα στα προεφηβικά χρόνια), του τοκετού και της εμμηνόπαυσης, με την τελευταία να είναι μια λέξη που μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν τολμούσαμε καν να αρθρώσουμε φωναχτά.

Αντ’ αυτού μιλούσαμε για «ώριμες» γυναίκες και «προχωρημένη» ηλικία. Σε αυτά τα ηλικιακά ορόσημα κάθε γυναίκα της διπλανής πόρτας υφίσταται αλλαγές στο σώμα και την ψυχική διάθεση που δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί κανείς δεν την ενημέρωσε σωστά, επ’ αυτών.

Διακρίνοντας αυτό το κενό, την άγνοια, την παραπληροφόρηση, τα μισόλογα, η Vichy Laboratoires, ως εκείνο το brand καλλυντικών που έχει ταυτίσει την διαδρομή του με την φροντίδα του δέρματος κοντά στο ορόσημο της εμμηνόπαυσης, συνεργάζεται με τον ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα Women’s Health First ο οποίος έχει δημιουργηθεί από γυναίκες γυναικολόγους, μπροστάρησσες της επιστήμης και της ενημέρωσης.

Ο καρπός αυτής της συνεργασίας είναι το Κίνημα #Hormonall το οποίο βρίσκεται και στον ιντερνετικό αέρα και στο κινητό τηλέφωνο σαν δωρεάν application, αλλά και στον φυσικό κόσμο, με καμπάνιες ενημέρωσης, δράσεις και ομιλίες για τις ορμόνες, το τεράστιο θέμα συζήτησης που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας υπόστασης.

Η πρωτοβουλία Women’s Health First είναι μία καινοτόμος επιστημονική δράση με κοινωνικό χαρακτήρα οργανωμένη από επιστήμονες γυναίκες γυναικολόγους για την γυναικεία υγεία, με σκοπό την ενδυνάμωση του γυναικείου κοινού και την ανάδειξη υποτιμημένων αναγκών, στερεοτύπων και ανισοτήτων της γυναικείας υγείας.

Το κίνημα Hormonall (από τις λέξεις hormones & all) δανείζεται την φωνή και την όψη της δημοφιλέστατης ηθοποιού Μαρίας Καβογιάννη και αντιμετωπίζει κάθε ηλικιακό ορόσημο σαν ένα εφαλτήριο καινούργιας δημιουργίας, σαν μια καινούρια αφετηρία και όχι σαν έναν κύκλο που κλείνει.

Όπως χαρακτηριστικά λέει η Μαρία Καβογιάννη, ο θυμός και η ανασφάλεια της εφηβείας, τα baby blues, ο πόνος πριν την περίοδο, οι μεταπτώσεις της διάθεσης της εμμηνόπαυσης είναι κομμάτια αυτής της διαδρομής που μάς κάνει από κορίτσια γυναίκες.

Κατεβάζοντας το δωρεάν app Hormonall.com στο κινητό τηλέφωνο και σκανάροντας το QR code, κάθε γυναίκα χρήστρια μέσα σε 15 λεπτά μπορεί να διαβάσει

και να μάθει όλη την πληροφόρηση για τις ορμονικές μεταβολές με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά. Ερωτήσεις όπως «τι είναι και πώς εκδηλώνεται η επιλόχειος κατάθλιψη», «γιατί νιώθω τόσο άσχημα πριν την περίοδο», «είναι μια από εκείνες τις ημέρες που όλα μου φταίνε, αλλά τι φταίει στην πραγματικότητα» βρίσκουν απαντήσεις ολιστικές και εμπεριστατωμένες, με ένα κλικ, σε αυτή τη νέα ψηφιακή εφαρμογή για κάθε γυναίκα.