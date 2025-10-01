Σε έξαρση οι αναπνευστικές ιώσεις: Ποιες κυριαρχούν - Ποιοι πρέπει να κάνουν εμβόλιο

Πρώιμη έξαρση αναπνευστικών ιώσεων καταγράφεται αυτή την εποχή, παρότι ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός, με μικρά φθινοπωρινά βροχερά διαλείμματα. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν κυρίως ιώσεις ή λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, οπότε και τα συμπτώματα, που καταγράφονται αφορούν κυρίως τον βήχα, τον πονόλαιμο, το μπούκωμα, την καταρροή και τα δέκατα (χαμηλό πυρετό), οπότε μειώνεται ο κίνδυνος πνευμονίας, μιας σοβαρής επιπλοκής που σχετίζεται με το κατώτερο αναπνευστικό.

Ποιες ιώσεις κυριαρχούν

Αυτή την εποχή κυριαρχούν ο ενδημικός κορονοϊός, οι ρινοϊοί, ιοί του απλού κρυολογήματος, οι αδενοϊοί και οι εντεροϊοί που κάνουν γαστρεντερίτιδες, ενώ αργότερα θα ξεκινήσει ο ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) και η γρίπη, όπως επισημαίνει η Μαριαλένα Κυριακάκου, Παιδίατρος - Παιδοαλλεργιολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι περισσότεροι ασθενείς-λιλιπούτειοι, έφηβοι και ενήλικες-παρουσιάζουν ήπια συμπτωματολογία και μετά από ένα ή δύο 24ωρα συνέρχονται. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι μπορούν να μεταφέρουν την ίωση/λοίμωξη στα ευπαθή άτομα του οικογενειακού τους κύκλου, όπως είναι οι ηλικιωμένοι συγγενείς, οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και άτομα με ένα ή περισσότερα υποκείμενα νοσήματα (καρδιοπάθειες, υπέρταση, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, ΧΑΠ κτλ), τα οποία έχουν αυξημένο κίνδυνο για βαριά νόσηση και εμφάνιση επιπλοκών.

Οι άρρωστοι μαθητές πρέπει να μένουν σπίτι

Όπως ισχύει σ’ αυτές τις περιόδους που υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ με την υπόλοιπη ημέρα, ο συγχρωτισμός ανθρώπων σε κλειστούς χώρους διευκολύνει τη μετάδοση των μικροβίων. Στα σχολεία ειδικά (που έχουν ξεκινήσει εδώ και 3,5 εβδομάδες) ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αρκετά συχνά είναι ότι παιδιά με συμπτώματα ίωσης (γριπώδους συνδρομής) εξακολουθούν να έρχονται στην τάξη, γιατί οι γονείς τους δεν τα κρατούν στο σπίτι, μέχρι να αναρρώσουν.

Διαβάστε ακόμα: Πρεμιέρα για το νέο ΕΣΥ: Ψηφιακά ραντεβού με ένα κλικ

Αυτό αποτελεί ανεύθυνη στάση απέναντι στην κοινότητα (όχι μόνο τη μαθητική) και όταν ένα παιδί έχει συμπτώματα εποχικής ίωσης πρέπει να μείνει στο σπίτι μέχρι να γίνει καλά, δηλαδή να υποχωρήσουν τα συμπτώματα και να είναι απύρετο για μια ημέρα, χωρίς την λήψη αντιπυρετικού.

Οι ιώσεις αντιμετωπίζονται κατά βάση με συμπτωματική αγωγή η οποία περιλαμβάνει αναλγητικά, ελαφριά γεύματα (κοτόσουπα, φιδές, κλπ), που είναι και εύκολα στην κατάποση γιατί ενδέχεται να είναι αρκετά ερεθισμένος ο λαιμός του ασθενή, πολλά υγρά (κυρίως χλιαρά αφεψήματα) και ξεκούραση. Βοηθούν στην ανάρρωση οι πολυβιταμίνες, οι οποίες δεν πρέπει να λαμβάνονται το βράδυ, γιατί αν περιέχουν διεγερτικά συστατικά, δημιουργούν διαταραχές στον ύπνο. Και το τσάι πρέπει να

περιορίζεται το βράδυ (γιατί περιέχει τεϊνη, το «δίδυμο» αδελφάκι της καφεϊνης), ενώ τα αφεψήματα δεν πρέπει να είναι καυτά γιατί επιδεινώνουν τον ερεθισμό στον λαιμό.

Προσθέστε φρεσκο-στυμμένο λεμόνι που περιέχει βιταμίνη C και προτιμήστε χαμομήλι, δίκταμο, τίλιο, πράσινο τσάι, φλισκούνι και άλλα βότανα της ελληνικής γης (όχι φασκόμηλο αν είστε έγκυος ή θηλάζετε).

Ευπαθείς ομάδες

Όπως γνωρίζουμε και από τις εξάρσεις της γρίπης Α και από την πανδημία του κορονοϊού, τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λαμβάνουν αντιικά φάρμακα, τα οποία για να έχουν βέλτιστο αποτέλεσμα πρέπει να δοθούν εγκαίρως ώστε να εξουδετερώσουν τον ιό πριν αυτός πολλαπλασιαστεί, γιατί τότε μεγαλώνει το ιικό φορτίο. Τα υπάρχοντα αντιικά και για την γρίπη και για την covid19 συνταγογραφούνται από τον γιατρό, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος επιπλοκών για τον ασθενή.

Δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη

Μια άλλη περίπτωση, αφορά τη δευτερογενή μικροβιακή λοίμωξη, που εμφανίζεται μετά από μια ίωση, όταν ένα βακτήριο βρίσκει τον οργανισμό καταβεβλημένο και τον προσβάλλει. Κλασικό παράδειγμα είναι η φαρυγγίτιδα ή η αμυγδαλίτιδα από στρεπτόκοκκο που δημιουργούν οξύ πονόλαιμο, ο ασθενής δεν μπορεί να καταπιεί, δεν μπορεί να φάει και πονάει πολύ ακόμα και όταν καταπίνει το σάλιο του.

Νοσοκομείο | Shutterstock

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθούμε στον γιατρό να μας συνταγογραφήσει αντιβιοτικά γιατί αν ένα παιδί ή ένας έφηβος δεν μπορεί να τραφεί για μερικά 24ωρα, θα γίνει η σκιά του εαυτού του. Γενικά στην ίωση επικοινωνούμε με τον γιατρό από την πρώτη ημέρα αν δούμε κάτι που μας ανησυχεί και σίγουρα από την 2 η ημέρα αν δεν πέσει ο πυρετός. Στη δευτερογενή βακτηριακή λοίμωξη, επικοινωνούμε αμέσως μόλις διαπιστώσουμε ότι ενώ ο ασθενής ανέρρωνε, παρουσιάζει επιδείνωση.

Εμβολιασμοί και κανόνες υγιεινής

Τα δύο μεγάλα μας «όπλα» ενάντια στις εποχικές ιώσεις και λοιμώξεις περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό και την τήρηση των μέτρων υγιεινής. Ο εμβολιασμόςείναι εξέχουσας σημασίας για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και όλοι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι (ειδικά τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα) πρέπει να κάνουν το άπαξ εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου και το διετές εμβόλιο έναντι του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού RSV, ο οποίος θυμίζουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνος για τους

ανθρώπους με χρόνιες πνευμονοπάθειες (καπνιστές, ασθενείς με ΧΑΠ), καθώς σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών έχει πολύ υψηλότερη νοσηρότητα και

θνησιμότητα από τον κορονοϊό, όπως επισημαίνει ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης.

Η διενέργεια κάποιων εμβολίων όπως είναι της μηνιγγίτιδας, του πνευμονιόκοκκου εκτός του φθινοπώρου βοηθά και στην αποφυγή της εμβολιαστικής κόπωσης, καθώς δεν κάνουμε όλα τα εμβόλια μαζί. Πάντοτε οι ευπαθείς έχουν τον πρώτο λόγο, αυτούς κοιτάμε να προστατέψουμε πρώτα από όλα. Επίσης υιοθετούμε τους κανόνες υγιεινής (δηλαδή πλύσιμο χεριών, καθαρισμός επιφανειών (πληκτρολόγια, τηλέφωνα κινητά και ασύρματα, επιφάνεια γραφείου, πόμολα) και βήχουμε μέσα στον

διπλωμένο αγκώνα ή μέσα στην μπλούζα.

Συστάσεις ΠΟΥ για τα 3δύναμα εμβόλια κατά της γρίπης

Τριδύναμα και όχι τετραδύναμα θα είναι τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ΠΟΥ, το αντιγόνο για το στέλεχος του ιού της γρίπης Β/Yamagata δεν απαιτείται πλέον. Τα επικαιροποιημένα αντιγριπικά εμβόλια θα περιλαμβάνουν αντιγόνα έναντι δύο Α στελεχών κι ενός Β. Θυμίζουμε ότι τα περσινά αντιγριπικά εμβόλια ήταν 4δύναμα και κυκλοφόρησαν σε δύο εκδοχές, «απλά» και με ανοσοενισχυτικό, με τα τελευταία να απαιτούν προηγουμένως συνταγογράφηση.