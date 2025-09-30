Σουηδία: Πώς κατάφερε να γίνει η πρώτη χώρα που «κόβει» το κάπνισμα - Οι αριθμοί ρεκόρ και η σημασία τους

Η Στοκχόλμη δεν είναι απλώς η πρωτεύουσα της Σουηδίας, είναι κι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς μια κοινωνία μπορεί να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Περπατώντας στους δρόμους της, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι το κάπνισμα έχει γίνει σχεδόν ανύπαρκτο. Έξω από καφέ και εστιατόρια δεν μαζεύεται πια κόσμος για να καπνίσει, οι δημόσιοι χώροι είναι καθαροί, και οι άνθρωποι φαίνονται να έχουν ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους την ιδέα μιας smoke-free κοινωνίας.

Με μόλις 4,5% των ενηλίκων πολιτών της να καπνίζει καθημερινά, η Σουηδία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που πέτυχε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για smoke-free κοινωνία, 16 χρόνια πριν από το 2040.

Τα στατιστικά στοιχεία ενισχύουν το κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της αλλαγής: η θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα στους άνδρες είναι 61% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι θάνατοι από νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι σχεδόν 40% χαμηλότεροι.

Ένα μοντέλο βασισμένο στην επιλογή και την ενημέρωση

Η Σουηδία δεν ακολούθησε τον δρόμο των απαγορεύσεων. Αντίθετα, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που συνδυάζει την πρόσβαση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως τα σακουλάκια νικοτίνης, την ευέλικτη φορολογική πολιτική που καθιστά τις εναλλακτικές οικονομικά προσιτές, αλλά και την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη της μετάβασης σε smoke-free λύσεις.

Από την επίσκεψή μας σε σημεία πώλησης της Στοκχόλμης

Αυτό το μοντέλο αποδεικνύει ότι η μείωση του καπνίσματος είναι εφικτή όταν η πολιτεία στηρίζει την επιστήμη και τις επιλογές των πολιτών αντί να περιορίζει την ελευθερία τους.

OMNI™: Η γνώση στη βάση της αλλαγής

Καλεσμένοι της British American Tobacco Hellas (BAT), είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στη Στοκχόλμη το λανσάρισμα του OMNI™, μιας πλατφόρμας γνώσης που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το μέλλον χωρίς τσιγάρο.

Στο event, επιστήμονες και ειδικοί παρουσίασαν πώς η επιστήμη και η στρατηγική μπορούν να δημιουργήσουν ασφαλέστερες επιλογές για τους καπνιστές, δίνοντας παράλληλα ένα πρακτικό οδηγό για πολιτικές υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα σακουλάκια νικοτίνης, που στη Σουηδία έχουν γίνει mainstream, είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα ότι η αλλαγή συμπεριφοράς είναι εφικτή όταν προσφέρεται ενημέρωση και επιλογές.

Ένα μήνυμα για την Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο OMNI™, με τους σημερινούς ρυθμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναμένεται να φτάσει τον στόχο της smoke-free κοινωνίας πριν από το 2100. Αν υιοθετούσε τα σουηδικά πρότυπα, πάνω από 3,5 εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Σουηδία δείχνει ότι ένα ρεαλιστικό, κοινωνικά υπεύθυνο μοντέλο μπορεί να αλλάξει βαθιά τη ζωή των πολιτών, προσφέροντας έναν οδικό χάρτη για τις χώρες της Ευρώπης που θέλουν να μειώσουν δραστικά το κάπνισμα και να δημιουργήσουν ένα πιο υγιές κοινωνικό περιβάλλον.