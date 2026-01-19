Μενού

Στο ζενίθ η γρίπη «Α»: Εκατοντάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία - Ανησυχεί το νέο στέλεχος

Το νέο «βελτιωμένο» παθολογικό στέλεχος που αποκαλείται ευρέως γρίπη «Α», έχει εκτοξεύσει τις εισαγωγές, κυρίως παιδιών, στα νοσοκομεία.

Το νέο «βελτιωμένο» παθολογικό στέλεχος που αποκαλείται ευρέως γρίπη «Α», έχει εκτοξεύσει τις εισαγωγές, κυρίως παιδιών, στα νοσοκομεία, λόγω της επίμονης κλινικής εικόνας που επιφέρει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό το στέλεχος «Κ» παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ ευνοείται από την πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τον μειωμένο εμβολιασμό αυτή τη σεζόν.

Δεδομένα από το παίδων «Αγία Σοφία», δείχνουν πως από το σύνολο των εισαγωγών της τελευταίας εβδομάδας, οι 18 έγιναν με γρίπη, οι 9 με RSV (ρινοϊός), και μία με κορονοϊό.

Χαρακτηριστικά, στο νοσοκομείο Διδυμότειχου, τα περιστατικά γρίπης διπλασιάστηκαν μόνο την τελευταία εβδομάδα. Ειδικοί τονίζουν πως η λήψη αντιικής θεραπείας μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, είναι κομβική για να αποφεύγονται οι επιπλοκές στους νοσούντες από ομάδες κινδύνου.

