Συναγερμός για Disaronno με κομμάτια γυαλιού: Ανάκληση από το Γενικό Χημείο για επικίνδυνη παρτίδα

Στην ανάκληση παρτίδας του λικέρ Disaronno προχωρά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔ ΓΧΚ) της ΑΑΔΕ, σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε από εταιρεία διακίνησης αλκοολούχων ποτών σχετικά με την πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συνεχούς αυτοελέγχου της γραμμής παραγωγής της ιταλικής εταιρείας, εντοπίστηκε ανωμαλία σε μία από τις γραμμές εμφιάλωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή παρουσία μικροθραυσμάτων γυαλιού, σε ορισμένη παρτίδα στην ελληνική αγορά.

Κατά δήλωση της παραγωγού εταιρείας τα θραύσματα, εφόσον υπάρχουν, ενδέχεται να μην είναι ορατά, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ.

Disaronno: Η ανακοίνωση του ΓΧΚ

Πιο συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά το λικέρ με:

Εμπορική Ονομασία : «DISARONNO»

: «DISARONNO» Διακριτική Ένδειξη : «ORIGINALE» 500 YEARS LIMITED EDITION (συλλεκτική

: «ORIGINALE» 500 YEARS LIMITED EDITION (συλλεκτική φιάλη 500 ετών)

Προέλευση : Ιταλία (παρασκευάστρια εταιρεία: ILLVA SARONNO S.p.A.)

: Ιταλία (παρασκευάστρια εταιρεία: ILLVA SARONNO S.p.A.) Συσκευασία : Φιάλες όγκου 700 mL

: Φιάλες όγκου 700 mL Ένδειξη Παρτίδας : 25372

Η επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔ ΓΧΚ της ΑΑΔΕ, προχωρά ήδη στην άμεση απόσυρση του συνόλου των διακινηθεισών ποσοτήτων της προαναφερόμενης παρτίδας από την εγχώρια αγορά.

Σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν.