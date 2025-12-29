Στην «έκρηξη» που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η γρίπη αναφέρθηκε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, σημειώνοντας ότι μέχρι τον Μάρτιο θα παρουσιάζονται εξάρσεις και υφέσεις.

«Είχαμε προειδοποιήσει να γίνουν τα εμβόλια και όσο νωρίτερα γινόταν, τόσο καλύτερα θα ήταν για όλους», σχολίασε η κ. Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Το 'Χουμε!» του ΣΚΑΪ.

Η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ αναφέρθηκε επίσης στις οδηγίες για τη γρίπη, λέγοντας ότι «όποιος αισθάνεται καταβολή και έχει βήχα και πονόλαιμο, χωρίς πυρετό, καλό είναι να μην έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, να μην πάει εκδρομή και να μην πάει στο τραπέζι» της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για ένα στέλεχος της γρίπης Α «με πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα συγκριτικά με όλα τα άλλα στελέχη», τόνιζε η Ματίνα Παγώνη, αναφερόμενη ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά που κάνουν πυρετό 38-39, με βήχα και πονόλαιμο.

«Είχαμε ένα μεγάλο αριθμό επισκεψιμότητας αυτές τις ημέρες, όχι μόνο στα παιδιατρικά», αλλά και γενικότερα ενήλικα άτομα που παρουσιάζουν υψηλό πυρετό, αισθανόμενοι καταβολή, ανέφερε για τα νοσοκομεία.

Η πιο δύσκολη ομάδα είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου, με υποκείμενα νοσήματα. «Εάν ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, σε κλειστούς χώρους -αεροπλάνο, πλοίο κλπ- να φορέσουν μάσκα. Είναι η πιο επιρρεπής ομάδα, η οποία μπορεί να κάνει επιπλοκή της γρίπης όπως μία πνευμονία».

«Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να το έχουμε στην καθημερινότητά μας», όπως και τα αντισηπτικά σημείωσε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Αν κάποιο πρόσωπο της οικογένειας αρρωστήσει, θα πρέπει να μένει σε ένα δωμάτιο, θα τρώει μόνος του, θα φοράει μάσκα, μέχρι να περάσουν δύο τρεις ημέρες, να πέσει ο πυρετός και να μην μεταδίδει τη γρίπη στους υπόλοιπους, είπε η Ματίνα παγώνη.

Οι τρεις πρώτες ημέρες είναι οι δύσκολες, επισήμανε επίσης, ενώ βελτίωση υπάρχει από την τέταρτη ημέρα, ενώ «το εμβόλιο δεν πιάνει τόσο πολύ το συγκεκριμένο στέλεχος», ωστόσο «βελτιώνει κατά πολύ την κλινική της εικόνα».

Όσον αφορά τα παιδιά, όταν έχουν συμπτώματα και πυρετό, οι γονείς θα πρέπει να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι και να παίρνουν οδηγίες από τους παιδιάτρους.