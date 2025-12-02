Τα 6 εμβόλια που πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε τον χειμώνα

Οι εποχικές λοιμώξεις αποτελούν προειδοποιητικό καμπανάκι για τους προληπτικούς εμβολιασμούς και στην ιατρική φαρέτρα έχουμε 6 εμβόλια και ένα πλάνο για να προστατευτούμε και να αποφύγουμε την εμβολιαστική κόπωση. Η γρίπη ήδη ξεκίνησε νωρίς, μαζί με τα κρούσματα κορονοϊού που φέτος φαίνονται πιο ήπια, ενώ ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) δεν έχει ακόμα εμφανιστεί, καθώς συνήθως κάνει πιο όψιμη «άφιξη». Επειδή τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε από τις λοιμώξεις-ειδικά του αναπνευστικού συστήματος- δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, αλλά έξι, οι επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας συστήνουν να καταρτίσουμε με τον γιατρό μας, ένα «χρονοδιάγραμμα» εμβολιασμού, ώστε να μην συμπέσουν όλα μαζί και οδηγηθούμε στο αντίθετο αποτέλεσμα λόγω εμβολιαστικής κόπωσης.

5+1 απαραίτητα εμβόλια

Οι επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας συνιστούν τη διενέργεια του εμβολίου της γρίπης σε ετήσια βάση, του εμβολίου κατά του κορονοϊού ετησίως και του εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου εφάπαξ μετά την ηλικία των 50 ετών. Επίσης συστήνουν το εμβόλιο του κοκκύτη – τετάνου – διφθερίτιδας ανά 10ετία, το εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) από την ηλικία των 60 ετών ανά διετία και το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα, από την ηλικία των 60 ετών, εφάπαξ.

Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού έχουν περισσότερο ανάγκη τον προληπτικό εμβολιασμό, γιατί πρόκειται για ανθρώπους με εύθραυστη υγεία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, οι ανοσοκατασταλμένοι, καθώς και για τα βρέφη και τα νήπια που έχουν ακόμα ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα. Η «ευπάθεια» αφορά και στην εγκυμοσύνη (για την προστασία της μητέρας αλλά και του εμβρύου) και σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η καρδιοπάθεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, ο καρκίνος και όλα τα νοσήματα που απαιτούν θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως είναι για παράδειγμα η χημειοθεραπεία. Επίσης, στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού περιλαμβάνονται τα άτομα που εργάζονται σε περιβάλλον όπου έρχονται σε επαφή με ευάλωτους ανθρώπους και συνεπώς οι προληπτικοί εμβολιασμοί συστήνονται για όλους τους υγειονομικούς, τους ανθρώπους που εργάζονται σε γηροκομεία, βρεφικούς σταθμούς, φυλακές, κλειστές Δομές, σχολικά λεωφορεία κλπ.

Αντιγριπικό εμβόλιο

Το αντιγριπικό εμβόλιο είναι 3δυναμο και διατίθεται χωρίς ανοσοενισχυτικό το οποίο γίνεται χωρίς να χρειάζεται συνταγή γιατρού απευθείας στο φαρμακείο και με ανοσοενισχυτικό, για ασθενείς με ανοσοκαταστολή και πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Η διαφορά με το ανοσοενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο είναι ότι πρέπει προηγουμένως να συνταγογραφεί από γιατρό. Γενικά το αντιγριπικό εμβόλιο συστήνεται σε παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς με χρόνια νοσήματα, εγκύους, υγειονομικούς, ανθρώπους που ταξιδεύουν πολύ.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί η άσκηση υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει πεπτικές διαταραχές

Εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου

Το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου είναι 20δυναμο και πρέπει να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι μία φορά στη ζωή τους, μετά την ηλικία των 50 ετών.

Εμβόλιο κατά της covid 19

Παρότι πλέον στη μεταπανδημική εποχή ο κορονοϊός δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα απειλητικός και προκαλεί κυρίως ήπιες νοσήσεις, το εμβόλιο κατά της covid 19 συστήνεται σε ευπαθείς ασθενείς, ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους και στην εγκυμοσύνη.

Εμβόλιο κατά της γρίπης | Eurokinissi

Εμβόλιο RSV

Το εμβόλιο RSV (κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού) είναι κυρίως για τους ηλικιωμένους, τους καπνιστές και τις εγκύους. Συστήνεται για όλους τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 75 ετών και από μικρότερη ηλικία (60 ετών ή και νωρίτερα) αν το άτομο έχει υποκείμενα νοσήματα ή είναι ή έχει υπάρξει καπνίστρια/καπνιστής. Αποτελεί ζωτικής σημασίας εμβόλιο για τους ασθενείς με ΧΑΠ, καθώς από έρευνα που έγινε στο νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός» οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι αυτοί που κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά και να πεθάνουν αν κολλήσουν αναπνευστική λοίμωξη με την θνησιμότητα να είναι υψηλή (16% έως 22%).

Εμβόλιο κατά του κοκκύτη

Το εμβόλιο για τον κοκκύτη (κοκκύτη-τετάνου-διφθερίτιδας) δεν εξασφαλίζει ισόβια ανοσία και απαιτεί αναμνηστική δόση ανά 10ετία. Ειδική κατηγορία αποτελούν οι έγκυες, που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο κατά του κοκκύτη σε κάθε εγκυμοσύνη, στο 3ο τρίμηνο για να προστατέψουν το έμβρυο, καθώς ειδικά αν γεννηθεί πρόωρο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αφού ο κοκκύτης μπορεί να γίνει φονικός για τα πρόωρα βρέφη.

Εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα

Ο έρπητας ζωστήρας προκαλείται από τον ιό της ανεμοβλογιάς. Όσοι άνθρωποι νόσησαν στα νιάτα τους με ανεμοβλογιά εξακολουθούν να έχουν τον ιό στον οργανισμό τους. Δεν εκριζώνεται, παραμένει σε «ύπνωση» στα γάγγλια και με την ηλικία, καθώς εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα, ο ιός της ανεμοβλογιάς ξυπνά με τη μορφή του ιού του έρπητα ζωστήρα. Παρότι ο έρπητας ζωστήρας δεν εκδηλώνεται με συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος, ωστόσο στην έξαρση του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε ασθενείς με αναπνευστική λοίμωξη.

Το «πλάνο» του εμβολιασμού

Τα επικαιροποιημένα εμβόλια της γρίπης και κατά της covid 19 γίνονται κάθε χρόνο διαθέσιμα μέσα στον Οκτώβριο, οπότε αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα ώστε να προλάβουν να εξασφαλίζουν προστασία πριν τα μέσα Δεκεμβρίου που αρχίζει η αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών. Το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου γίνεται εφάπαξ και μπορούμε να το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για το εμβόλιο κατά του ιού του έρπητα ζωστήρα, που μπορεί να γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Το εμβόλιο κατά του κοκκύτη μπορούμε να το κάνουμε εκτός φθινοπωρινής σεζόν (ώστε να αποφύγουμε τον εμβολιαστικό συνωστισμό), ενώ τελευταίο αυτήν την εποχή μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο κατά του ιού RSV, που συνήθως δίνει πιο όψιμα κρούσματα.

