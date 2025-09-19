Τι είναι η νόσος του Lyme με την οποία διαγνώστηκε η Μπέλα Χαντίντ

Εδώ και κάποιες μέρες η Μπέλα Χαντίντ μοιράστηκε φωτογραφίες από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται δίνοντας μάχη με τη νόσο Lyme. Το supermodel που έχει κατακτήσει τις πασαρέλες στη λεζάντα του μηνύματος της αναφέρει «Συγγνώμη που εξαφανίζομαι, σας αγαπώ».

Η μητέρα τους, Γιολάντα, η οποία επίσης έχει διαγνωστεί με τη νόσο Lyme, την αποκάλεσε «πολεμίστρια του Lyme», δίνοντας έμφαση στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της κόρης της. Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να γεμίσουν τα σχόλια με ευχές για ταχεία ανάρρωση, μηνύματα αγάπης και λόγια ενθάρρυνσης.

Τι είναι η Νόσος του Lyme

Η Βορρελίωση ή Νόσος του Lyme είναι μια ασθένεια, η οποία προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από το τσιμπούρι Ixodes ricinus.

Στα αρχικά στάδια της νόσου ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα γρίπης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται μυοσκελετικά, αρθριτικά, νευρολογικά, ψυχιατρικά και καρδιακά συμπτώματα.

Το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της νόσου είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεύεται με αντιβιοτικά, ενώ καθυστερημένη θεραπεία συνήθως οδηγεί σε «προχωρημένη» βορρελίωση η οποία δύσκολα θεραπεύεται.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι της βορρελίωσης είναι μία κοκκινίλα (μεταναστευτικό ερύθημα) που σιγά σιγά μεγαλώνει ενώ στο κέντρο της το χρώμα του δέρματος είναι πιο ανοιχτό. Συνήθως αυτή εμφανίζεται μέσα σε τρεις εβδομάδες μετά το τσίμπημα από τσιμπούρι.

Οι μισοί από τους ασθενείς δεν την αντιλαμβάνονται ή δεν ξέρουν ότι προέρχεται από κάποιο τσίμπημα από τσιμπούρι, παρότι πρόκειται για σύμπτωμα το οποίο εμφανίζεται στο 80% περίπου των ασθενών με βορρελίωση.

Κάποιο διάστημα μετά από το τσίμπημα, το βακτήριο μπορεί να μπει στην κυκλοφορία του αίματος και με αυτό τον τρόπο η ασθένεια να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το σώμα.

Επειδή κάποιος μπορεί να μην παρουσιάσει μεταναστευτικό ερύθημα είναι πιθανό ο γιατρός να μην μπορέσει να αντιληφθεί ότι ο ασθενής πάσχει από τη Νόσο του Lyme. Τα συμπτώματα της εμφανίζονται κυρίως στις αρθρώσεις, στην καρδιά και στο νευρικό σύστημα (κεντρικό ή περιφερικό).

Στις περισσότερες περιπτώσεις το βακτήριο επιτίθεται στις μήνιγγες του εγκεφάλου προκαλώντας ένα είδος μηνιγγίτιδας, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από μόλυνση στο νωτιαίο μυελό ή στα νεύρα του εγκεφάλου.

Όταν υπάρξει μόλυνση και κατά συνέπεια φλεγμονή των νεύρων του εγκεφάλου παρουσιάζεται κυρίως παράλυση από τη μία μεριά του προσώπου.

Μόλυνση του νωτιαίου μυελού προκαλεί πόνους στα άκρα και στο σώμα καθώς και εξάντληση.

Τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν αρκετό καιρό, ενώ για να μιλήσουμε για προχωρημένη Βορρελίωση χρειάζεται να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος.

Ένα σύμπτωμα που συνοδεύει την προχωρημένη Βορρελίωση είναι η χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα. Στην αρχή δε της μόλυνσης συνήθως εμφανίζονται και συμπτώματα γρίπης.

Ακόμα μερικά από τα συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:

Ζαλάδα

Πονοκέφαλος

Πυρετός

Έντονος πόνος στα άκρα

Μία ή περισσότερες πρησμένες με πόνο αρθρώσεις

Σύγχυση και δυσκολίες συγκέντρωσης

Ωτορινολαρυγγολογικά συμπτώματα

Σπασμοί μυών

Εξάντληση

Βέβαια, να σημειωθεί ότι αρκετά από τα παραπάνω συμπτώματα, είναι συμπτώματα και άλλων ασθενειών.

Διάγνωση και Θεραπεία

Η διάγνωση της νόσου μπορεί να γίνει με διάφορες εξετάσεις αίματος (αντισώματα). Πρώτη γίνεται συνήθως η ανοσοενζυμική ανάλυση, και σε περίπτωση που βρεθούν σε αυτήν αντισώματα IgG έναντι της Borrelia burgdorferi θα πρέπει να διενεργηθεί μια εξέταση επαλήθευσης που ονομάζεται Immunoblot ή Western Blot.

Σημαντικό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την βορρελίωση είναι η ένδειξη μηνιγγίτιδας και ένδειξη για αντισώματα κατά του βακτηρίου Borrelia burgdorferi. Όταν τα συμπτώματα της ασθένειας επικρατούν για μικρό διάστημα τα αντισώματα δεν μπορούν να εντοπιστούν.

Η διάγνωση της ασθένειας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ίσως στην αρχή ο γιατρός να μην σκεφτεί ότι ο ασθενής πάσχει από βορρελίωση και να χρειαστεί να επαναληφθούν αρκετές φορές οι εξετάσεις για να διαγνωσθεί τελικά η ασθένεια.

Η θεραπεία γίνεται με αντιβιοτικά, τα οποία συνήθως καθαρίζουν τον οργανισμό από τη λοίμωξη και αποτρέπουν τις περαιτέρω επιπλοκές. Η θεραπεία συνήθως γίνεται για 14 με 21 μέρες, αλλά ορισμένες έρευνες έχουν δείξει πως η θεραπεία 10 έως 14 ημερών είναι εξίσου αποδοτική.

Στην προχωρημένη βορρελίωση η θεραπεία συνεχίζεται για 14 με 28 ημέρες. Βέβαια, μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο για να θεραπευτεί πλήρως η νόσος.