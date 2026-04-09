Τι είναι το «gatekeeping» του προσωπικού ιατρού: Κρούουν τον κώδωνα οι γιατροί για το νέο μέτρο

Την άμεση απόσυρση της τροπολογίας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής παραπομπής από προσωπικό γιατρό προκειμένου ο ασθενής να επισκεφθεί εξειδικευμένο γιατρό, το λεγόμενο «gatekeeping» ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΙΣΠ).

Εκφράζει έτσι την έντονη αντίθεση των γιατρών για τη διαδικασία ψήφισής της. Όπως καταγγέλλεται, η ρύθμιση προωθήθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς διαβούλευση και ενσωματώθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο.

Εγείρονται παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου, το οποίο χαρακτηρίζεται προβληματικό και ανεπαρκώς τεκμηριωμένο με βάση τα δεδομένα του ΕΟΠΥΥ.

Gatekeeping στα ιατρικά ραντεβού: Ακόμα ένα εμπόδιο στην περίθαλψη

Σημειώνει ότι «ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού παραμένει ανεπαρκώς στελεχωμένος και δομικά προβληματικός».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΙΣΠ στις 31 Μαρτίου υπήρχαν συνολικά 5.541 προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα για πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

Εξ αυτών οι 4.079 προέρχονται από δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και μόνο 1.462 είναι ιδιώτες-γιατροί συμβεβλημένοι.

O πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Πλατανησιώτης, δήλωσε ακόμα: «Με βάση αυτά τα δεδομένα και παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν Προσωπικό Ιατρό». Ωστόσο, συμπληρώνει «επιχειρείται επιβολή "Gatekeeping" ενώ ήδη δεν υπάρχει επαρκής αριθμός Προσωπικών Ιατρών και δεν έχει εξασφαλιστεί καθολική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας».

«Για μια φορά ακόμα ακολουθήθηκε μια πρακτική που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων, ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της τροπολογίας για το "Gatekeeping" προκαλεί σειρά προβλημάτων:

Περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων

των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων Μειώνει τους διαύλους πρόσβασης των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο ιατρικό προσωπικό

Υποβαθμίζει βαθμηδόν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας»

Ο ΙΣΠ καλεί την κυβέρνηση και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αποσύρουν άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσουν σε ανοικτό, διάφανο, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με όλους τους ιατρικούς συλλόγους.