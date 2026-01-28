Tι είναι το «μωβ κλάμα» των βρεφών και πώς αντιμετωπίζεται

Το λένε «μωβ κλάμα» (PURPLE Crying) και έχει αφήσει ξάγρυπνους εκατομμύρια γονείς ανά τον κόσμο. Τι είναι όμως το «μωβ κλάμα»; Έχει σχέση με τα Στρουμφάκια ή με την ταινία "Άvatar"; Είναι κάποια ασθένεια των νεογέννητων ή κάτι που θα εμπνεύσει τους δημιουργούς του "Last Of Us" για μια νέα σειρά πανδημικού χαρακτήρα;

Τελικά, δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω.

Πρόκειται για έναν όρο που περιγράφει μια φυσιολογική φάση έντονου και συχνά ανεξήγητου κλάματος στα βρέφη, κυρίως από τη 2η εβδομάδα ζωής έως περίπου τον τέταρτο μήνα.

Δεν είναι καν «χρωματιστό»

Το ακρωνύμιο PURPLE προέρχεται από τα αγγλικά και περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίοδο ζωής του νεογέννητου.

P – Peak of crying: Το κλάμα κορυφώνεται συνήθως γύρω στις 6–8 εβδομάδες.

U – Unexpected: Μπορεί να ξεκινήσει απροειδοποίητα, χωρίς εμφανή λόγο.

R – Resists soothing: Το μωρό δύσκολα παρηγορείται, ακόμη κι αν είναι ταϊσμένο και καθαρό.

P – Pain-like face: Το πρόσωπο μπορεί να μοιάζει σαν να πονάει, χωρίς να υπάρχει πραγματικός πόνος.

L – Long lasting: Τα επεισόδια μπορεί να διαρκούν από λίγα λεπτά έως και ώρες.

E – Evening: Συχνά εμφανίζεται περισσότερο τις απογευματινές ή βραδινές ώρες.

Πρόκειται πρακτικά, για ένα σύμπτωμα της νευρολογικής ωρίμανσης του μωρού και είναι κάτι που υποχωρεί μόνο. Δεν υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα του μωρού ή κάτι που κάνουν λάθος οι γονείς.

Πώς αντιμετωπίζεται

Τα μωρά «διαβάζουν» το άγχος και την ανασφάλεια στη φωνή των γονέων τους. Γι' αυτό, προέχει ο γονεάς να δείχνει ψυχραιμία και να εμπνέει ασφάλεια στο παιδί. Κάπως έτσι, με μια αγκαλιά, με ένα απαλό λίκνισμα ή και με την ενεργοποίηση κάποιας συσκευής που παράγει λευκό θόρυβο (απορροφητήρας) ή με μια βόλτα με το καρότσι, το «μωβ κλάμα» καταλήγει αργά ή γρήγορα, σε ένα βαθύ ύπνο.

Αν όμως το κλάμα συνοδεύεται από πυρετό, εμετούς, κακή σίτιση ή ασυνήθιστη υπνηλία, απαιτείται επικοινωνία με παιδίατρο.

Σε κάθε περίπτωση δεν αποτρέπεται πιθανή έμπνευση χρήσης του ύμνου "Purple Rain" του Prince, σε περίπτωση που οι γονείς θέλουν να χαλαρώσουν παρέα με το παιδί τους.