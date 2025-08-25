Τι κάνει η λειτουργία dry στο κλιματιστικό - Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται

Μία από τις πολλές λειτουργίες των air condition που η αλήθεια είναι πως αρκετοί με την επιλέγουν είναι και το «dry». Τι ακριβώς όμως κάνει το κλιματιστικό όταν κάποιος επιλέγει έναντι των κλασικών «ζέστη» και «κρύο».

Η λειτουργία dry απεικονίζεται στα χειριστήρια των κλιματιστικών με μία σταγόνα νερού και είναι ιδιαίτερα πρακτική όταν σε ένα σπίτι ή μία επιχείρηση υπάρχει αρκετή υγρασία, όταν οι θερμοκρασίες δεν είναι πάρα πολύ υψηλές ή όταν ετοιμάζεται να βρέξει.

Λειτουργία dry: Πότε πρέπει να ενεργοποιείται

Η λειτουργία αυτή στο κλιματιστικό δεν είναι καθόλου πρακτική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και καλό θα ήταν σε υψηλές θερμοκρασίες, να ενεργοποιεί κανείς τη cool λειτουργία στο air condition.

H dry λειτουργία μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί τον χειμώνα, ανάλογα με την πρόγνωση του καιρού. Για παράδειγμα, αν έξω κάνει κρύο και βρέχει καταρρακτωδώς, το πιο λογικό είναι να ζεστάνει κανείς το σπίτι του.

Η παραπάνω λειτουργία, σε αυτή την περίπτωση, βοηθάει στο να γίνει πιο άνετο και ζεστό το σπίτι.