Τι κάνει πραγματικά το ηλιοβασίλεμα στην υγεία μας; - Τα οφέλη για σώμα και μυαλό

Το ηλιοβασίλεμα δεν είναι μόνο ένα από τα πιο όμορφα θεάματα της φύσης. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η παρακολούθηση της δύσης - αλλά και της ανατολής του ήλιου - μπορεί να συμβάλει στη μείωση του άγχους, στη βελτίωση της διάθεσης, στην καλύτερη ποιότητα ύπνου και ακόμη και στην ενίσχυση της μνήμης.

Ένας από τους βασικότερους λόγους που το ηλιοβασίλεμα μας κάνει κάλο είναι το συναίσθημα του δέους που προκαλεί.

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