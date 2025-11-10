Τι κάνουν οι Έλληνες τα βράδια; Ο Θάνος Ασκητής δίνει απογοητευτική απάντηση

Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποξένωση των ζευγαριών, αλλά και τη σημαντικότητα των ερωτικών σχέσεων τόνισε ο καθηγητής ψυχιατρικής και διευθυντής του ινστιτούτου ψυχικής και σεξουαλικής υγείας Θάνος Ασκητής το μεσημέρι της Δευτέρας στην εκπομπή «Action Τώρα».

Ερωτηθείς «τι κάνουν οι Έλληνες να βράδια» από τους παρουσιαστές της εκπομπής Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Θάνος Ασκητής τόνισε ως μεγάλο πρόβλημα ότι οι άνθρωποι είναι ολοένα και πιο μόνοι εξαιτίας των κοινωνικών αλλαγών, αλλά και της δυσκολίας επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν.

«Ένας άνθρωπος οφείλει να έχει μια σχέση στη ζωή του. Να μπορεί να επικοινωνεί να εκφράζεται, να χαίρεται, να έχει ερωτική ζωή, να έχει σεξουαλική συμπεριφορά που θα φέρει το παιδί. Το παιδί δεν έρχεται με τον πελαργό! Έρχεται μέσα από την ανάγκη δύο ανθρώπων να δεθούν πιο πολύ γιατί είναι ερωτευμένοι, θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους. Τοι βιολογικό μας δέντρο αναζητά την αναπαραγωγή.

Προχθές σε ένα συνέδριο ένας γενετιστής Έλληνας είπε ότι "ο άνθρωπος ζει καλά μέσα στην περίοδο της γονιμότητάς του, γιατί η φύση τον προστατεύει προκειμένου να αποκτήσει ένα παιδί. Αν ρωτήσετε το νόημα της ζωής ποιο είναι, είναι ένα και σημαντικό "να κάνω ένα παιδί". Να αφήσω το δικαίωμα στο γονίδιό μου να συνεχίσει να ζει μετά το τέλος της δικής μου βιολογικής πορείας», ανέφερε αρχικά ο καθηγητής.

Τι κάνουν οι Έλληνες τα βράδια;

«Στο ερώτημα "τι κάνουν οι Έλληνες τα βράδια", νυχτοφύλακας δεν είμαι, να σας πω τι κάνουν στα σπίτια τους, αλλά ως γιατρός θα πω αν είναι μόνοι τους να φροντίσουν να έχουν έναν σύντροφο. Το μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία είναι ότι οι άνθρωποι ζουν όλο και πιο πολύ μόνοι τους. Έχουν μία εγωιστική, ναρκισιστική στάση ζωής. Δεν ψάχνουν έναν άνθρωπο.

Δεν θέλουν να μπουν σε μια δέσμευση μιας σχέσης που έχει συναισθηματική διαχείριση, διαχρονική απάντηση και ασφαλώς το αίσθημα της δέσμευσης του γάμου. Ο γάμος είναι σήμερα μια παρωχημένη συμπεριφορά - απόφαση. Οι πιο πολύ άνθρωποι δεν θέλουν να παντρευτούν. Αν ρωτήσετε ανθρώπους 25-35 ετών δεν βλέπουν τον γάμο ως βασικό κομμάτι της ζωής τους. Βλέπουν πιο πολύ την προσωποκεντρική ζωή τους που έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι να περνάω ωραία με τον εαυτό μου, να μη με στεναχωρεί κάποιος, να μη μου βάζει δεσμεύσεις, σκοτούρες, προβληματισμούς. Και το δεύτερο, να απολαμβάνω όλο και πιο πολύ το εγώ μου. Είτε είναι υλικό, είτε είναι ψυχικό εγώ».

Η οικονομική κρίση επηρέασε;

Στο ερώτημα αν η κοινωνική κρίση ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε τις σχέσεις, ο Θάνος Ασκητής έβαλε στην εξίσωση και την πανδημία.

«Όσο οι σύγχρονες κοινωνίες αναπτύσσονται, αν δεν υπάρξει ψυχοεκπαίδευση των ανθρώπων από τα σχολικά τους χρόνια για το τι σημαίνει να έχεις σεξουαλική ζωή, τι σημαίνει αναπαραγωγή και τι να συνδέεσαι συναισθηματικά με έναν άνθρωπο. Το lifestyle για παράδειγμα της δεκαετίας του 90 έφτιαξε μια άλλη μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς που το μήνυμα είναι περισσότερη ηδονή, περισσότερη προσωπική ευχαρίστηση, πιο πολλά λεφτά στην τσέπη, λιγότερες δεσμεύσεις, αλλά με βασική διαφορά ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μόνιμο και συνεχές. Η οικονομική κρίση και η Covid-19 άλλαξε σημαντικά την ψυχολογία μας και έφερε νέες τάσεις συμπεριφορών. Το εγώ μπροστά στον φόβο του θανάτου έγινε ακόμα πιο κυριαρχικό.

Γιατί απομακρύνονται τα ζευγάρια;

Το κομμάτι της αδυναμίας επικοινωνίας με τον άλλον, τον σύντροφο φαίνεται να παίζει κομβικό ρόλο στις σχέσεις και στους χωρισμούς.

«Τα ζευγάρια απομακρύνονται γιατί δεν γνωρίζουν να επικοινωνήσουν. Η δεκαετία 30-40 ετών είναι μία δεκαετία που έχει ανάγκες προσωπικής αναγνώρισης, επαγγελματικής καταξίωσης. Ο γάμος των 50s, 60s είχε τη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Σήμερα η γυναίκα εργάζεται και έχει προσωπική ζωή, μπορεί να κάνει πάρα πολλές σχέσης. Δεν περιμένει να παντρευτεί έναν άντρα για να προχωρήσει στη ζωή της. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σωστό φαινόμενο μιας σύγχρονης αντίληψης. Από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να διαχειρίζονται τις σχέσεις. Δεν έχουν μάθει να κάνουν σχέσεις και γρήγορα χωρίζουν. Το διαδίκτυο έφερε τη μηδενική ανοχή στη διαχείριση ενός μηνύματος. Δηλαδή, πολύ γρήγορα σε εγκαταλείπω και φεύγω γιατί με θύμωσες, με ενόχλησες, με πρόσβαλες. Άρα δεν έχω τη δύναμη να διαπραγματευτώ μαζί σου το συναίσθημά μου, τη σκέψη μου, τη λογική που ο γάμος χρειάζεται για να επιζήσει. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι μαζί σου, γιατί έχω μάθει να είμαι καλά με τον εαυτό μου κι εσύ έρχεσαι και μου το χαλάς αυτό», ανέφερε ο Θάνος Ασκητής και έθεσε κι εκείνος το δικό του ερώτημα:«Αγαπάμε σήμερα τον άνθρωπο;».

Ο καθηγητής συνεχίζοντας ανέφερε: «Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Μπορούμε να αγαπήσουμε. Η φράση που λέει "για να αγαπήσω εσένα, πρέπει πρώτα να μάθω να αγαπώ εμένα" αποτελεί έναν σταθμό των δυτικών κοινωνιών που έχουν σαν μεγάλη αξία την προσωποκεντρική ζωή και αποκόπηκε η αντίληψη ότι άνθρωπος είναι καλό να γίνεται ζευγάρι, να έχει έναν σύντροφο στη ζωή του. Και φτάνει στα 50 και στα 60 και τότε παθαίνει κατάθλιψη, συνειδητοποιεί ότι είναι μόνος. Ότι μπορεί να έχει χρήματα, αλλά κοιμάται μόνος σε ένα κρεβάτι».

Γιατί τα ζευγάρια αντί να περνούν χρόνο μαζί γυρίζοντας στο σπίτι το βράδυ απομονώνονται;

Μεταξύ άλλων, ο Θάνος Ασκητής στάθηκε και στον τρόπο που επηρεάζουν τις σχέσεις η τηλεόραση, το ίντερνετ, αλλά και το γεγονός ότι δεν θέλουμε να ζούμε με υποχρεώσεις. «Τα ζευγάρια όταν επιστρέφουν στο σπίτι απομονώνονται γιατί έχουν εξαντλήσει την καθημερινότητά τους στον χώρο του γραφείου. Έχουν γελάσει πολύ εκεί, έχουν πει πολλά ανέκδοτα, νιώθουν ωραία με τον χώρο γύρω και όταν πάνε στο σπίτι, έχουν τον φόβο, ότι ο σύντροφος θα τον αγχώσει. Ο γάμος έχει μια μεγάλη, δυσάρεστη πλευρά: την υποχρέωση. Δεν θέλουμε να ζούμε σε υποχρέωση. Άρα το βράδυ στο σπίτι που παλαιότερα η τηλεόραση και τώρα το ίντερνετ κλέβουν την παράσταση, ο καθένας απομονώνεται.

Συνοψίζοντας, ο Θάνος Ασκητής ανέφερε: «Παρότι είναι ώρα προβληματισμού, οι άνθρωποι με τη σεξουαλική τους ζωή έχουν μια πάρα πολύ κακή σχέση. Δεν έχουν διάθεση να εκφραστούν μεταξύ τους σεξουαλικά. Ντρέπονται, φοβούνται, είναι αμήχανοι και καταφεύγουν μέσα στο διαδίκτυο αυνανιζόμενοι, αισθανόμενοι ότι εκεί είναι η προσωπική τους σεξουαλική συμπεριφορά. Δεν έχουν διάθεση να επικοινωνήσουν. Έχουν μεγαλώσει με γονείς που είχαν πάρα πολύ θυμό μεταξύ τους και συγκρούσεις. Γι' αυτό δεν θέλουν να παντρευτούν. Έχουν αλλάξει οι εποχές, έχουν αλλάξει οι ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και η ίδια η συναισθηματική σχέση. Συναισθηματικά οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεσμευτούν».



