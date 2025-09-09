Τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος με τη λάθος μετάγγιση αίματος - Τα ύποπτα συμπτώματα

Η μετάγγιση είναι μία βασική ανάγκη ανθρώπων που χρειάζονται άμεσα αίμα, ή έχουν ανάγκη τακτικής αιμοκάθαρσης, αν και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες εάν γίνει λανθασμένα.

Ένα λάθος στη μετάγγιση που μπορεί να αποβεί μοιραίο είναι ο λήπτης να λάβει διαφορετική ομάδα αίματος από αυτή με την οποία είναι συμβατός. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αντίδραση ασυμβατότητας ABO.

Όπως αναφέρει το healthline.com, η αντίδραση ασυμβατότητας ABO μπορεί να συμβεί εάν λάβετε λάθος τύπο αίματος κατά τη διάρκεια μιας μετάγγισης. Πρόκειται για μια σπάνια αλλά σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα αντίδραση του ανοσοποιητικού σας συστήματος.

Πόσο συχνή είναι η λάθος μετάγγιση αίματος;

Τέτοιες αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς οι γιατροί γνωρίζουν τον κίνδυνο της χρήσης λάθος αίματος κατά τη διάρκεια μιας μετάγγισης. Υπάρχουν πολλές προφυλάξεις για τη μείωση των πιθανοτήτων λάθους.

Ο γιατρός και η νοσοκόμα γνωρίζουν ότι πρέπει να αναζητήσουν συγκεκριμένα συμπτώματα κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάγγιση που μπορεί να σημαίνουν ότι ο ασθενής παρουσιάζει αντίδραση σε κάτι. Αυτό τους επιτρέπει να σας παρέχουν θεραπεία το συντομότερο δυνατό.

Οι τέσσερις κύριες ομάδες αίματος είναι Α, Β, ΑΒ και Ο. Εάν είστε ομάδα Α, τα ερυθρά αιμοσφαίρια σας έχουν προσκολλημένες πρωτεΐνες γνωστές ως αντιγόνα Α. Τα αιμοσφαίρια της ομάδας Β φέρουν αντιγόνα Β. Το αίμα της ομάδας ΑΒ έχει τόσο αντιγόνα Α όσο και Β, ενώ το αίμα της ομάδας Ο δεν έχει ούτε αντιγόνα Α ούτε Β.

Το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει αντισώματα κατά των αντιγόνων αίματος που δεν έχετε στο δικό σας αίμα. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αίμα τύπου Α δημιουργούν αντισώματα κατά των αντιγόνων Β.

Ένα άτομο με αίμα τύπου Α που λαμβάνει μετάγγιση αίματος τύπου Β ή AB θα έχει αντίδραση ασυμβατότητας ABO, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα νέα αιμοσφαίρια και τα καταστρέφει.

Εάν έχετε αίμα τύπου AB, έχετε και τα δύο αντιγόνα A και B. Αυτό σημαίνει ότι είστε καθολικός δέκτης και μπορείτε να λάβετε οποιονδήποτε τύπο αίματος. Ωστόσο, μπορείτε να δωρίσετε αίμα μόνο σε άλλα άτομα που έχουν αίμα τύπου AB.

Εάν έχετε αίμα τύπου O, το οποίο δεν έχει αντιγόνα, είστε καθολικός δότης. Μπορείτε να δώσετε το αίμα σας σε οποιονδήποτε χωρίς να ενεργοποιήσετε το ανοσοποιητικό του σύστημα, αλλά μπορείτε να λάβετε αίμα μόνο τύπου O.

Πριν από μια μετάγγιση αίματος, ο γιατρός σας θα εξετάσει το αίμα σας για να προσδιορίσει τον τύπο του αίματός σας. Ένα μικρό δείγμα θα υποβληθεί σε διασταύρωση με μέρος του αίματος που έχετε δωρίσει.

Τα δύο δείγματα αίματος στη συνέχεια αναμιγνύονται και παρακολουθούνται για τυχόν αντίδραση. Αυτό επιτρέπει στον γιατρό σας να είναι σίγουρος ότι δεν θα συμβεί αντίδραση ασυμβατότητας.

Ποια είναι τα συμπτώματα σε λάθος μετάγγιση

Εάν έχετε αντίδραση ασυμβατότητας ABO, θα εμφανίσετε συμπτώματα μέσα σε λίγα λεπτά από τη μετάγγιση. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

έντονη αίσθηση ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί

πυρετό και ρίγη

δυσκολία στην αναπνοή

μυϊκούς πόνους

ναυτία

πόνο στο στήθος, στην κοιλιά ή στην πλάτη

αίμα στα ούρα

ίκτερο

Το ιατρικό προσωπικό θα σταματήσει τη μετάγγιση αίματος εάν υποψιαστεί ότι μπορεί να έχετε αντίδραση ασυμβατότητας. Θα ενημερώσει την τράπεζα αίματος, επειδή υπάρχει κίνδυνος να έχει δοθεί λάθος αίμα και σε άλλους ασθενείς.

Ο γιατρός σας θα εξετάσει δείγματα του αίματός σας για ενδείξεις καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων σας. Θα εξετάσει επίσης τα ούρα σας για να δει αν περιέχουν αιμοσφαιρίνη, ένα συστατικό που απελευθερώνεται από τα καταστραμμένα αιμοσφαίρια.

Θα επαληθεύσει τον τύπο του αίματός σας και θα επαναλάβει τη διαδικασία διασταύρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας θα παρακολουθούν τα ζωτικά σας σημεία, όπως:

την αρτηριακή πίεση

τον καρδιακό ρυθμό

την αναπνοή

τη θερμοκρασία

Η θεραπεία μετά από λάθος μετάγγιση

Μπορεί να χρειαστεί εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αφού σταματήσει η μετάγγιση αίματος, το ιατρικό προσωπικό θα συνδέσει ένα ορό με αλατούχο διάλυμα στη γραμμή για να την κρατήσει ανοιχτή.

Ο στόχος της θεραπείας είναι να αποτρέψει την εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας, εκτεταμένης πήξης του αίματος και χαμηλής αρτηριακής πίεσης. Μπορεί να χορηγηθεί οξυγόνο και ενδοφλέβια υγρά.

Μπορεί επίσης να χορηγηθεί φάρμακο για την αύξηση της παραγωγής ούρων. Εάν διατρέχετε κίνδυνο εκτεταμένης πήξης, μπορεί να σας χορηγηθεί μετάγγιση πλάσματος ή αιμοπεταλίων.