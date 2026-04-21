Τι συμβαίνει στο σώμα σου μετά από 20 λεπτά στη φύση;

Αν έχεις βιώσει ποτέ μια ανεξήγητη ηρεμία μετά από μια βόλτα στο πάρκο ή μια σύντομη απόδραση στη φύση, δεν είναι απλώς ιδέα σου - είναι βιολογία. Η επαφή με το φυσικό περιβάλλον προκαλεί πραγματικές αλλαγές στο σώμα: μειώνει τις ορμόνες του στρες, ρίχνει την αρτηριακή πίεση και μπορεί ακόμη και να ενισχύσει την υγεία του εντέρου. Το πιο εντυπωσιακό; Δεν χρειάζονται ώρες πεζοπορίας για να συμβεί αυτό.

