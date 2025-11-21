Την πατάνε όλοι κάθε φορά: Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρανόηση για τους ψυχοπαθείς

Γεγονός είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων σχηματίζουν την εικόνα τους για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας μέσα από ταινίες, βιβλία και podcasts που αφορούν σε αληθινά εγκλήματα.

Η εγκληματολόγος και συγγραφέας δημοφιλών επιστημονικών δοκιμίων που ειδικεύονται στις ψευδείς αναμνήσεις Δρ.Τζούλια Σο δίνει όμως τη δική της επιστημονική άποψη και μεταξύ άλλων αποκαλύπτει μία από τις πιο συχνές παρανοήσεις που κάνει ο κόσμος για τους ψυχοπαθείς.

Όπως λέει ο κόσμος τείνει να πιστεύει ότι είναι «όλοι τους πραγματικά έξυπνοι». «Αυτό δεν είναι αλήθεια», λέει η Δρ Σο. «Αν κοιτάξετε τους ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με ψυχοπάθεια, σχεδόν πάντα θα δείτε ότι έχουν IQ κάτω του μέσου όρου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως αυτός ο ψυχοπαθής που κατά μέσο όρο είναι απλώς πολύ έξυπνος και πολύ χειριστικός. Ναι, είναι χειριστικοί, αλλά συχνά είναι επίσης αρκετά κακοί στο να είναι χειριστικοί... και δεν είναι απαραίτητα χειριστικοί με έξυπνο τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι οι ψυχοπαθείς είναι πραγματικά έξυπνοι, ευφυείς, ιδιοφυΐες, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι», αναφέρει μεταξύ άλλων στο ενδιαφέρον βίντεό της.

Επιπλέον, η Τζούλια Σο, αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι κάθε άτομο που διαπράττει φόνο είναι αυτόματα ψυχοπαθής, ωστόσο, λέει ότι αυτό «δεν είναι αλήθεια».