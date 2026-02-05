Ξεκινά η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία: Η δήλωση Γεωργιάδη

Υπεγράφη σήμερα (5/2) η συμφωνία για την επέκταση της συλλογικής σύμβασης που προβλέπει τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη στον τομέα της υγείας, αποσκοπεί να διευκολύνει ουσιαστικά τους ασθενείς, που πλέον θα μπορούν να λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ΦΥΚ από το φαρμακείο της επιλογής τους σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης, περίπου 20.000 συνταγές μηνιαίως θα διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία — αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τις 1.500 συνταγές που διατίθενται σήμερα με τη μέχρι τώρα διαδικασία.

Τη συμφωνία υπέγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς,

Η ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι είχε θέσει το ζήτημα της διάθεσης ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία ήδη από το 2013, και τόνισε ότι «σήμερα, το 2026, το εγκαινιάζουμε». Όπως ανακοίνωσε, από τις 16 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την υποβολή αιτήσεων από ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας. «Αυτό ισοδυναμεί περίπου σε 23.000 συνταγές τον μήνα, που είναι οι πρώτες που απελευθερώνουμε μέσα στον Φεβρουάριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να φτάσουν τις 66.000 συνταγές μηνιαίως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν καταργούνται. «Ίσα-ίσα που τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και κράτησαν το σύστημα όρθιο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι ασθενείς αποκτούν τώρα περισσότερες επιλογές για την παραλαβή των φαρμάκων τους και πρόσβαση στις συμβουλές του φαρμακοποιού τους.

Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι «ο φαρμακοποιός δεν είναι ένας απλός μεταπράτης, είναι ένας επιστήμονας υγείας».

Παράλληλα, προανήγγειλε νέο κύκλο συζητήσεων με τους φαρμακοποιούς σχετικά με οικονομικά κίνητρα για την ψηφιοποίηση των φαρμακείων, με στόχο έως το 2027 να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, ψηφιακό δίκτυο υγείας που θα αξιοποιεί την τηλεσυμβουλευτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

