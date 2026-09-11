Ξεκινούν σαρωτικές αλλαγές σε κέντρα αισθητικής μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Αλλαγές και αυστηροποίηση των κανόνων που κάνουν θεραπείες ευεξίας, αντιγήρανσης και αισθητικές/ιατρικές πράξεις δρομολογεί το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στόχος είναι να μπει τέλος στις «γκρίζες ζώνες» που, σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν αναπτυχθεί γύρω από ιδιωτικές δομές και ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν εκτός του αυστηρού πλαισίου που προβλέπει η νομοθεσία.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από γιατρούς και νομικούς, η οποία θα αναλάβει να καταρτίσει ένα σαφές και αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις υπηρεσίες αντιγήρανσης και μακροβιότητας, έναν τομέα που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη του κλάδου είναι επιθυμητή και στην Ελλάδα, ωστόσο δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος όταν πρόκειται για επεμβατικές ιατρικές πράξεις.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει ότι η παρουσία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο ήταν παράνομη, ανεξάρτητα από το αν η άδεια λειτουργίας του χώρου ήταν σύννομη.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η συγκεκριμένη ιατρική πράξη επιτρέπεται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομειακά κέντρα, όπου υπάρχει η αναγκαία υποστήριξη και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.

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Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή νέοι κανόνες και για τις αισθητικές επεμβάσεις. Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αποκάλυψε ότι έχουν υπογραφεί δύο υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν με σαφήνεια ποιοι επαγγελματίες υγείας έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν θεραπείες botox και υαλουρονικού οξέος. Όπως υπογράμμισε, οι σχετικές πράξεις μπορούν να διενεργούνται μόνο από γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους και διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπλοκές.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις μη πιστοποιημένες ιατρικές πρακτικές έκρουσε και ο πλαστικός χειρουργός Γιάννης Λύρας. Όπως επισήμανε, η πλασμαφαίρεση θεωρείται ασφαλής μόνο όταν πραγματοποιείται σε πλήρως οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες και μέσα αντιμετώπισης επιπλοκών. Αντίθετα, σε χώρους χωρίς την απαιτούμενη υποδομή, ακόμη και ένα απρόβλεπτο περιστατικό μπορεί να αποβεί μοιραίο.