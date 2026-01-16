«Υπεργρίπη» στην Ελλάδα: Το στέλεχος “Κ” προκαλεί ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

Η γρίπη τύπου Α παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση τις τελευταίες ημέρες, με τα κρούσματα να πολλαπλασιάζονται και τους ειδικούς να μιλούν για μια από τις πιο έντονες περιόδους κυκλοφορίας του ιού των τελευταίων ετών. Η άνοδος θεωρείται αναμενόμενη για την εποχή, ωστόσο η ταχύτητα εξάπλωσης και η βαρύτητα των συμπτωμάτων έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η προστασία των ευάλωτων ομάδων είναι κρίσιμη, καθώς η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η αποφυγή συγχρωτισμού και τα βασικά μέτρα υγιεινής –όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και ο καλός αερισμός των χώρων– παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέσα περιορισμού της μετάδοσης.

Ο παιδίατρος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ντίνος Γιαννακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος», εξήγησε ότι η φετινή έξαρση συνδέεται με το στέλεχος «Κ» της γρίπης, το οποίο φαίνεται να προκαλεί πιο βαριά κλινική εικόνα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

«Το κύριο χαρακτηριστικό φέτος είναι ότι το στέλεχος Κ της γρίπης, που προκαλεί αυτή την έξαρση, δημιουργεί βαρύτερη κλινική εικόνα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μάλιστα ονομάστηκε “υπεργρίπη”, για να δείξουν ότι προκαλεί έντονα και παρατεταμένα συμπτώματα, οδηγώντας άτομα υψηλού κινδύνου – και κυρίως τους ανεμβολίαστους – στα νοσοκομεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, με πιθανή κορύφωση μέχρι και τον Απρίλιο. Οι ειδικοί καλούν το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση και να τηρεί τα μέτρα προστασίας, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά.