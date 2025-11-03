Από σερβιτόροι της Ευρώπης, διασκεδαστές των ΗΠΑ - Ανάπτυξη, σύντεκνε

Το καλοκαίρι ήρθε, ακούσαμε τις συμβουλές της Σοφίας Βούλτεψη να πάμε στα χωριά μας και όχι στα νησιά. Εκεί πήγαν και πάλι οι ξένοι, τους εξυπηρετήσαμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε στη χώρα μας. Ως σωστοί... σερβιτόροι της Ευρώπης, έμειναν ευχαριστημένοι, αλλά η τουριστική σεζόν ολοκληρώθηκε. Κάτι πρέπει να κάνουμε ως χώρα.

Για καλή μας τύχη, ο... πλανητάρχης επέλεξε να στείλει στη χώρα ως «εκπρόσωπό» του, ένα πρόσωπο που ταιριάζει ακριβώς στην ψυχοσύνθεση της Ελλάδας. Ο καιρός πέρασε, μπήκε ο Νοέμβρης και επιτέλους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε. Και πριν καν προλάβει να μυρίσει θυμάρι και ελιά, άρχισε τη δράση της. «Μια κυρία στα μπουζούκια» για να διασκεδάσει όπως μόνο στην Ελλάδα ξέρουμε και όπως μόνο γι αυτό μας έχουν ικανούς... Αφού είχε την πρώτη της επαφή με τις ελληνικές πίστες κάποια στιγμή θα συναντηθεί και με τους «άρχοντες» του κράτους.

Άλλωστε, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε η στήλη εδώ στο Reader «Μαξιμιλιανός»: «ε πολλά κανάλια εθνικής εμβέλειας, έγινε συζήτηση για το ποιος θα καλύπτει τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ - αφού πολλές από τις δραστηριότητες της αναμένεται να ξεφεύγουν από το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο. Κοινώς, η ψυχαγωγία θα έχει μερίδιο στην τηλεθέαση».

Εδώ θα μου πείτε πριν από κάναν χρόνο στήναμε καρτέρι έξω από το γυμναστήριο του Κασσελάκη, δεν θα ασχοληθούμε με τα μπουζούκια της Κίμπερλι;

Μήπως, άλλωστε, μπορούμε (ως κράτος) να ασχοληθούμε σοβαρά με κάτι; Εντάξει δεν θα πούμε πάλι ούτε για την υπερφορολόγηση, ούτε για την ανύπαρκτη στεγαστική πολιτική, ούτε για το σαμποτάρισμα της οικογένειας (σε οποιαδήποτε μορφή). Αυτά έγιναν πλέον καθεστώς, καθημερινότητα.

Άρτος και θεάματα λοιπόν. Με δυνατή μουσική για να κρύβονται οι φωνές για τα Τέμπη. Με δυνατά φώτα για να καλύπτουν τις σκιές από τον (κάθε) ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια στιγμή όμως που η κα Γκιλφόιλ πάει «απαστράπτουσα» στα μπουζούκια παρέα με την οικονομική ελίτ της χώρας μας. συμβαίνουν πραγματάκια. Τα ΕΛΤΑ κλείνουν. Σωστό θα πει κάποιος αφού είναι ζημιογόνα. Βέβαια, το γεγονός πως διαταράσσονται οι όποιες ισορροπίες με όσους συνεχίζουν να ζουν στην επαρχία, ποσώς ενδιαφέρει. Αν μάλιστα επιβεβαιωθούν και οι κακές γλώσσες (δεν υιοθετούμε) πως υπάρχουν συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρίες για να αναλάβουν τον ρόλο των ΕΛΤΑ, τότε το πράγμα γίνεται ακόμα καλύτερο. Δεν το λέμε εμείς. Οι κακές γλώσσες και εκείνες που θυμούνται τις έγινε στην Ολυμπιακή, τι έγινε στην ΕΡΤ κοκ.

Από την άλλη, την ώρα που τα ΜΑΤ βαράνε αδιακρίτως σε κάθε συγκέντρωση, στην Κρήτη κάποιοι αποφάσισαν να ξεστοκάρουν τα οπλοστάσιά τους. Χειροβομβίδες, καραμπίνες καλάσνικοφ. Απ' όλα είχαν και έχουν. Πώς το καταφέρνουν; Είναι πολλά τα ψηφαλάκια (που έλεγε και η ταινία)...

Αλλά για να μην στιγματίζεται και η Κρήτη, φροντίζει το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας να τραβάει τα φώτα. Συνεχίζει ανενόχλητο το ξεκαθάρισμα και μοιάζει να είναι ο μόνος χώρος στην Ελλάδα που λειτουργεί κανονικά. Με αξίες, με ιεραρχία, με αυτοανανέωση...

Κοινώς... Μια χώρα χωράφι...