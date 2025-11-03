Η μεγάλη κόντρα Χατζηδάκη-Μαρινάκη, το άβατο της Κρήτης και η μισή διάψευση Καρυστιανού για το κόμμα

Αν το σκεφτείτε, όλες οι βασικές υποθέσεις που απασχολούν το αστυνομικό και το δικαστικό δελτίο το τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Μια η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα βοσκοτόπια και τα ζώα, μια η υπόθεση της μαφίας της Κρήτης και η προσπάθεια να μπει δικός τους μητροπολίτης στα Χανιά και μια τώρα η βεντέτα στα Βορίζια, όπου έπεσαν χιλιάδες σφαίρες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιοι θέλουν να παραταθεί και η θητεία ενός Λιμενάρχη στα Χανιά που υπηρετεί στο ίδιο πόστο 27 χρόνια και διαφωνούν με το ξήλωμα του στο πλαίσιο μιας ΕΔΕ. Φαίνεται ότι στην περίπτωση της Κρήτης ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς την εφαρμογή του νόμου.

Η αντεπίθεση του Χατζηδάκη

Η υπόθεση των ΕΛΤΑ είναι δεδομένο ότι προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στο εσωτερικό της κυβέρνησης και όχι μόνο στις τάξεις των βουλευτών του κόμματος που βρέθηκαν αιφνιδίως να λαμβάνουν εκατοντάδες τηλέφωνα. Η αλήθεια είναι ότι ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης είναι εξαιρετικά εκνευρισμένος και φάνηκε αυτό το πρωί του Σαββάτου που εμφανίστηκε στο Action24, καθώς θεωρεί ότι κάποιοι, και εντός κυβέρνησης, δείχνουν προς τη μεριά του σε μια λογική να του φορτώσουν τα πάντα. Και επειδή ο ίδιος δεν είναι πρόθυμος να το κάνει, ενώ χειρίζεται και το μεγάλο ζόρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πάει στον Μητσοτάκη και θα του ζητήσει να βάλει μια τάξη στα πράγματα.

Η κόντρα

Πάντως, για να ξέρετε κι εσείς τι σας γίνεται, εδώ και καιρό έχει αρχίσει και σοβεί μια κόντρα μεταξύ Χατζηδάκη και Μαρινάκη (εκπροσώπου), οι οποίοι αμφότεροι κατεβαίνουν στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών. Σας θυμίζω το πρόσφατο περιστατικό με το κόψιμο του Παναγιώτη Λεμπέση που κατέβαινε για την προεδρία της ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα, ο οποίος μετά ανέλαβε θέση αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Θα έχουμε και συνέχεια κατά τα φαινόμενα.

Πυρ κατά Σκλήκα

Μένω στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, γιατί έχει πολύ ψωμί και θα έχει συνέχεια τις επόμενες μέρες. Για παράδειγμα, οι γαλάζιοι βουλευτές έχουν ανέβει στα κεραμίδια και η μερική οπισθοχώρηση των ΕΛΤΑ το Σάββατο δεν κάλυψε πολλούς, καθώς τα καταστήματα στο Λεκανοπέδιο και στις πρωτεύουσες νομών όντως κλείνουν άμεσα, από σήμερα. Κάπως έτσι, καταλαβαίνω ότι το μεσημέρι της Τρίτης προσέρχονται με άγριες διαθέσεις στη Βουλή, για την κοινή συνεδρίαση Επιτροπών με θέμα τα ΕΛΤΑ και παρουσία στελεχών του ΥΠΟΙΚ, του κ. Σκλήκα από τα ΕΛΤΑ και της ηγεσίας του Υπερταμείου. Ειδικά τον κ. Σκλήκα δεν τον βλέπω καλά, γιατί πολλοί τον έχουν άχτι.

Εποχή Κίμπερλι

Για την υποδοχή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έχετε διαβάσει φαντάζομαι διεξοδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η νέα Πρέσβης ήρθε προχθές Σάββατο, σήμερα αναλαμβάνει καθήκοντα και αύριο παρουσιάζεται επισήμως ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του - αφού ο Πρόεδρος διακρίνεται για τις γνώσεις και το υψηλό χιούμορ του. Το καλύτερο σας το κρατάω για το τέλος: σε πολλά κανάλια εθνικής εμβέλειας, έγινε συζήτηση για το ποιος θα καλύπτει τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ - αφού πολλές από τις δραστηριότητες της αναμένεται να ξεφεύγουν από το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο. Κοινώς, η ψυχαγωγία θα έχει μερίδιο στην τηλεθέαση.

Διαψεύδει η Καρυστιανού

Χθες ο Νίκος Καραχάλιος, παλιός στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή που δεν βρήκε ποτέ θέση στη ΝΔ επί Μητσοτάκη, ανάρτησε αυτό που ο ίδιος μάλλον σκέφτηκε ως επόμενο πολιτικό βήμα της Μαρίας Καρυστιανού και μας σύστησε το «Κύμα», με γραφιστική απεικόνιση που κάπως παρέπεμπε στο Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Επειδή όπως και να το κάνουμε θα συνιστούσε είδηση, το περιβάλλον της Καρυστιανού διέψευσε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Η ίδια πάντως δεν έχει αποκλείσει τίποτε, οπότε κάθε φορά που κάποιος δημοσιεύει κάτι που την αφορά γίνεται το σχετικό σούσουρο. Αν και οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Καρυστιανού θα περιμένει ακόμη μέχρι να λάβει τις τελικές της αποφάσεις.