Από την cult τηλεόραση των ‘90s, στην εποχή του «who cares»

Αν θέσουμε το ερώτημα «τι θυμάστε ή τι έχετε ακούσει για την τηλεόραση των ‘90s», θα υπάρξουν πολλές διαφορετικές απαντήσεις από διαφορετικές γενιές. Άλλος μπορεί να αναπολεί τα μεγάλα σόου της Κορομηλά με τον Σαρτίνι και τα ξεχωριστά εορταστικά επεισόδια σειρών όπως οι «Τρεις χάριτες» ή οι «Απαράδεκτοι».

Άλλος τον έρωτα της Μαρίνας Κουντουράτου και του Κωνσταντίνου Μαρκορά στους «Δύο ξένους», τον «Ακάλυπτο», την Αναστασία», τη «μάνα ρέιβερ» στις ειδήσεις ή το «Made in greece» της Σεμίνας και την χρυσή εποχή της trash tv και του «Ερωτοδικείου».

Οι αλλαγές της τηλεόρασης από το χθες στο σήμερα

Αντιστοίχως από τις επόμενες δεκαετίες έχουμε να θυμόμαστε τις σειρές του Παπακαλιάτη και το «Παρά πέντε», το φινάλε της «Λάμψης», τον Τσάκα και την -«δεν καταλαβαίνω την έκρηξη σου»- Άσπα στο «Fame Story». Αν όμως σε 20 χρόνια από σήμερα ερωτηθούν οι νεότερες γενιές για την τηλεόραση του 2025, τι θα έχουν να θυμούνται; Τον Λιάγκα και τη Μουτίδου;

Ρητορικό το ερώτημα, απλώς αναδεικνύει την τάση που χαρακτηρίζει τη σημερινή τηλεόραση: από την «καλτίλα» των ξέφρενων ‘90s, φτάσαμε στο «who cares», στην εποχή των μίζερων τηλεθεάσεων και της μέγιστης αυτοαναφορικότητας ενός μέσου, που συνεχίζει να τρώει τα σωθικά του -μόνο που αυτή τη φορά ποσώς μας ενδιαφέρει.

Η τηλεόραση πια είναι κατά κύριο λόγο αστυνομικές ειδήσεις και αναπαραγωγές σχολιασμών και διενέξεων τηλεοπτικών προσώπων -για συγκλονιστικά ζητήματα, όπως η τελευταία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη-, που κανέναν δεν αφορούν, όμως ανακυκλώνονται αέναα. Κι ακόμα και οι trash στιγμές δεν έχουν καν πλάκα -κι αν κάποτε ξεγύμνωνε το στήθος της η Τζένη Χειλουδάκη, σήμερα το κάνει ο Μπαλάσκας...

Οι σημερινοί πρωταγωνιστές απέχουν πολύ από την απήχηση που είχαν πρόσωπα περασμένων εποχών, ωστόσο ποτέ η τηλεόραση δεν ασχολιόταν με τον «εαυτό της» όσο το κάνει σήμερα. Πλέον μας νοιάζει όχι μόνο η εγκυμοσύνη της Καινούριου όπως κάποτε της Μενεγάκη, αλλά και το τι ειπώθηκε σε μια εκπομπή όπως π.χ. το «Real View» του Open (με τηλεθέαση επί ανοικτών δεκτών γύρω στο 2%), τι απάντησε ο Λιάγκας, πώς σχολίασε η Χρηστίδου και γιατί ξέσπασε ο Ουγγαρέζος -και πάμε πάλι απ’ την αρχή.

Η έλλειψη θεμάτων και πρωταγωνιστών καθρεφτίζεται ξεκάθαρα στις μετρήσεις τηλεθέασης. Τα πολυδιαφημισμένα ριάλιτι υποφέρουν, για παράδειγμα το GNTM με το ζόρι φτάνει στο 12% (κι ας μην θυμηθούμε το Exathlon των χαμηλών μονοψήφιων σε σύγκριση π.χ. με το Survivor του Ντάνου και του Σπαλιάρα).

«Πρωτιές» του 15%

Στην πρωινή ζώνη, τα 40άρια που έκαναν στο παρελθόν εκπομπές όπως το «Καλημέρα Ελλάδα» και ο «Πρωινός καφές» σήμερα δεν τα βλέπουν ούτε από μακριά οι αντίστοιχες, οι οποίες δίνουν τον υπέρ πάντων αγώνα για πρωτιές που επιτυγχάνονται με 15%.

Στο ίδιο επίπεδο κινούνται και οι σειρές μυθοπλασίας, που κάποτε με 11-12% κόβονταν, με τα σημερινά δεδομένα -δικαιούνται να- θριαμβολογούν. Κι ακόμα και η κορυφαία στις μετρήσεις σειρά της σεζόν 2025-2026, δηλαδή το «Σόι σου», που καταφέρνει να αγγίζει 30άρια, πατάει στη νοσταλγίας μιας περασμένης εποχής και τηλεόρασης.

Όσο για τα δελτία ειδήσεων, στηρίζουν κι αυτά σε μεγάλο ποσοστό τη θεματολογία τους σε αστυνομικές ειδήσεις -τις ίδιες που ανακυκλώνονται όλη μέρα σε πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές. Υποθέσεις γύρω από στυγερά εγκλήματα, σκληρή βία μεταξύ ανηλίκων, γυναικοκτονίες και τραγικά τροχαία μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Όμως, ο Πάνος Σόμπολος δεν είναι πια εδώ. Στη θέση του ήρθαν «ειδικοί» όπως ο Μπαλάσκας και ο Καλλιακμάνης. Κι η μόνη καλτ «καινοτομία» της εποχής είναι τα γραφικά του Ευαγγελάτου, που τον εντάσσουν μέσα σε σκηνές φόνου, δικαστήρια και κελιά.

Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα: τι θα θυμόμαστε από τη σημερινή τηλεόραση 20 χρόνια μετά; Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Πουτσίνι; (Αυτό τουλάχιστον το θυμόμαστε).