Αυτό το επεισόδιο που αποχαιρετάμε τον Τσάντλερ Μπινγκ

Κάπου, σε μία από τις αμέτρητες συνεντεύξεις που έκανε, ο Μάθιου Πέρι που έφευγε σήμερα από τη ζωή, είχε πει: «Όταν πρωτοδιάβασα το σενάριο για το “Friends Like Us” (σ.σ. το αρχικό όνομα που είχαν τα Φιλαράκια) ένιωσα σαν να με παρακολουθούσε κάποιος επί έναν χρόνο…Ήμουν ο Τσάντλερ». Όσοι θεωρούσαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιζε απλά τον εαυτό του δικαιωνόμασταν.

Καθόλου παράλογο. Ο Τσάντλερ ήταν, ίσως μαζί με τη Μόνικα αλλά σίγουρα περισσότερο από αυτή, ο πιο γειωμένος χαρακτήρας της σειράς. Όχι επειδή κάποιος ταλαντούχος σεναριογράφος τον έγραψε «καλύτερα» από τους άλλους. Περισσότερο επειδή αυτόν ακριβώς τον ρόλο είχε να επιτελέσει. Να είναι αυτός ο λιγότερο έντονος για να αναδείξει μέσα από αυτόν τις υπερβολές των άλλων. Πόσο αστείος θα ήταν ο Τζόι αν δεν υπήρχε ο Τσάντλερ να τον σχολιάσει;

Το βλέμμα του στη σειρά ήταν το βλέμμα μας

Ο Τσάντλερ, λοιπόν, ήταν έξυπνος, ταλαντούχος και μαζί ατσούμπαλος και άβολος. Δεν μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τους άλλους, δυσκολεύεται να προσεγγίσει το άλλο φύλο και φυσικά, αυτό που έμελλε να γίνει βασικό του χαρακτηριστικό, χρησιμοποιεί το χιούμορ ως άμυνα. «Δεν είμαι καλός στις συμβουλές, θες να σου πω ένα αστείο;».

Αλήθεια, αυτή περίπου δεν είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα για τους περίφημους nerd, τους ανθρώπους που καταναλώνουν ποπ κουλτούρα πιο πολύ από όλους και επιτέλους κέρδισαν θέση μέσα σε αυτή; Πολύ πριν το Big Bang Theory και άλλους που έκαναν την κουλτούρα αυτή καρικατούρα. Είναι ούτως ή άλλως γνωστή η λειτουργία των Friends ως κολυμβήθρας της κανονικότητας.

Και γενικότερα πάντως σε μία κωμική σειρά, ούτως ή άλλως, ο χαρακτήρας που κοιτάζει με πιο σαρκαστικό βλέμμα όσα διαδραματίζονται γύρω του είναι και ο άνθρωπος που έχει την πιο κοντινή με τον θεατή ματιά. Πολύ απλά γιατί κάνει αυτό που κάνει και ο θεατής. Ο Τσάντλερ κοίταζε την ιστορία γύρω του όντας μέσα σε αυτή αλλά ταυτόχρονα και βγαίνοντας έξω για να γελάσει μαζί της. Γι’ αυτό είναι και τόσο αστείες οι στιγμές που αυτοσαρκάζεται.

Ο Τσάντλερ λοιπόν φτιάχτηκε για να είναι ο πιο κοντά σε εμάς ως προς την οπτική του και τελικά στο να βλέπουμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα από αυτόν. Όσο ταυτιστήκαμε με τον Τσάντλερ επειδή «χρησιμοποιεί το χιούμορ ως άμυνα», άλλο τόσο καταλάβαμε ότι ως άνθρωποι χρησιμοποιούμε το χιούμορ ως άμυνα βλέποντας τον Τσάντλερ.

Ο Μάθιου Πέρι και ο Τσάντλερ Μπινγκ

Τόσες παράγραφοι παραπάνω γράφονται με αφορμή τον θάνατο του Μάθιου Πέρι αλλά για τον Τσάντλερ Μπινγκ. Προφανώς και ο Μάθιου Πέρι είχε και άλλη ζωή, ταλαιπωρήθηκε, έκανε και άλλα πράγματα στην καριέρα του. Το αποτύπωμα που άφησε όμως ως Τσάντλερ είναι τόσο μεγάλο που είναι αδύνατον να διακρίνεις τον ηθοποιό από τον ρόλο του.

Όταν έμαθα για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι δεν σκέφτηκα τον πραγματικό κόσμο. Δεν σκέφτηκα τα ποστ των σταρ, τους επικήδειους στα μεγάλα περιοδικά, τις αφηγήσεις για εκείνον από την Jennifer Anniston, τον Μatt Le Blanc και τη Courteney Cox.

To μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε αυτή την εικόνα που έχω φτιάξει στο μυαλό μου ως τη συνέχεια της ιστορίας των Friends. Από εκεί που την παρατήσαμε στο τελευταίο επεισόδιο, εκείνη τη στιγμή που ο Τσάντλερ έκανε το τελευταίο αστείο όλης της σειράς. Γιατί ποιος άλλος θα το έκανε αν δεν ήταν εκείνος;

Αν το καλοσκεφτείς, οι παρέες των ανθρώπων, αυτές τουλάχιστον που έρχονται από πολύ μακριά, πρώτα μοιράζονται έναν κοινό ορίζοντα προσδοκιών: η πρώτη φορά που θα φιλήσουν, η πρώτη φορά που θα κάνουν σεξ, που θα πάρουν πτυχίο, που θα συγκατοικήσουν. Ακολουθώντας τις προσδοκίες τους αυτές φτίαχνουν τελικά και κοινές μνήμες.

Όσο περνούν τα χρόνια ο ορίζοντας προσδοκιών μικραίνει και οι κοινές μνήμες δυναμώνουν. Από μία ηλικία και μετά, ίσως και άρρητα γιατί δεν τα λες αυτά σε μία παρέα όσο μεγάλο pass και αν έχεις στο να πεις οτιδήποτε, τα μέλη της μεσήλικης παρέας αρχίσουν να σκέφτονται και ποιος θα φύγει πρώτος.

Από την παρέα που είχαν στήσει τα Φιλαράκια έφυγε λοιπόν ο πρώτος. Και ήταν σαν να έφυγε ένας άνθρωπος από την παρέα μας. Σαν να μπήκαμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς: The one we lost Chanlder.