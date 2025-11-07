Βεντέτες, σασμοί κι άλλα... ανέκδοτα των ημερών

Ξαφνικά, από το περασμένο Σάββατο (01/11) και μετά το μακελειό που έγινε στα Βορίζια του Ηρακλείου, γέμισε η Ελλάδα από «ειδικούς».

Την τηλεόραση ανοίγεις βλέπεις πάνελ που... εξηγούν, το ράδιο ανοίγεις το ίδιο, εφημερίδες, sites, social media, οι πάντες έχουν άποψη και οι πάντες... γνωρίζουν πως θα λυθούν τα προβλήματα. Προσέξτε. Όχι σε μια «κανονική κοινωνία», αλλά σε κοινωνίες που είναι γνωστό ότι βρίσκονται... δεκάδες χρόνια πίσω από τον ήλιο. Όσο προσβλητικό κι αν ακούγεται, αυτό ισχύει.

Όταν τα όπλα κάνουν κουμάντο, όταν «άγραφοί νόμοι» δήθεν έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τους κανονικούς, τότε ναι, μιλάμε για κοινωνίες που δεν ανήκουν στο σήμερα και δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ στο σήμερα. Και γιατί δεν θέλουν και γιατί δεν μπορούν όσοι τις στελεχώνουν.

Από την ασφάλεια ενός στούντιο στην Αθήνα λέει κάποιος «γιατί δεν κάνετε ένα σασμό να τα βρείτε και να σταματήσετε να σκοτώνεστε». Λέξη της μόδας ο σασμός. Ειδικά αν αυτός που την λέει είδε και καμιά 100ριά επεισόδια από την τηλεοπτική σειρά.

Προφανώς μακριά από τον... τόπο του εγκλήματος θα νομίζει ότι τα πράγματα είναι όπως τα παρουσιάζει η μικρή οθόνη και οι ηθοποιοί. Καμία σχέση με την πραγματικότητα δηλαδή. Αυτή είναι πιο σκληρή, πιο άγρια, πιο επικίνδυνη. Αν όλες αυτές τις μέρες διάβασε κανείς τα ρεπορτάζ, είδε και τα... ψιλά γράμματα θα κατάλαβε πολύ καλά ή για την ακρίβεια θα κατάλαβε τι ακριβώς «παίζεται».

Με ευχολόγια και ατάκες του στυλ «κάντε σασμό» μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Απλά θα περιμένουμε αργά ή γρήγορα πότε το... αίμα θα εμφανιστεί ξανά να ρέει στα σοκάκια του χωριού αυτού ή κάθε άλλου χωριού που βιώνει ανάλογες συνθήκες.

Το ανέκδοτο με τα ΕΚΑΜ

Μέσα σε όλα αυτά φυσικά έρχεται και η κυβέρνηση για να πάρει... πλέγμα μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Γιατί είναι επίσης ανέκδοτο ότι θα πρέπει να υπάρχει δύναμη των ΕΚΑΜ στην περιοχή μόνιμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατό όπου υπάρχουν κόντρες οικογενειών η αστυνομία να λειτουργεί ως... εταιρία security.

Για άλλους λόγους υπάρχει η αστυνομία. Όχι για να κάνει «πλάτες», όχι για να λειτουργεί ως προστάτης, όχι για να είναι στη... μέση διαφόρων παράνομων ενεργειών. Το θέμα είναι αν και εδώ υπάρχει βούληση για να υπάρξουν λύσεις και ποινές και όχι απλά μέτρα για τα μάτια του κόσμου, όπως γίνεται συνήθως.

Μια πρώτη ματιά από τα όσα διάβασα στις εξαγγελίες του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη μου θύμισε όλα όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο κάθε φορά που υπάρχει ένα τραγικό συμβάν.

Σε όλα η «λύση» είναι η... αναστολή της αγωνιστικής, οι κάμερες και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Στα της Κρήτης και της οπλοκατοχής μόνο για «ηλεκτρονικό εισιτήριο» δεν ακούσαμε ακόμη!