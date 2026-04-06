Το Club του 1%: Το νέο τηλεοπτικό «κόλλημα»

Ξεχάστε αυτά που ξέρετε για τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, τύχης, ή απλής παρατηρητικότητας. Στο νέο «Club του 1%» του Star δεν κερδίζει όποιος έχει περισσότερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή γρηγορότερα αντανακλαστικά, αλλά εκείνος που βλέπει όσα οι άλλοι προσπερνούν. Δεν είναι το τηλεπαιχνίδι που θα σε κάνει να νιώσεις πανέξυπνος και παντογνώστης από τον καναπέ σου, αλλά εκείνο που ήρθε ευγενικά και αποφασιστικά να σου χαλάσει την ψευδαίσθηση.

Απλή ιδέα, με εύκολη συμμετοχή του τηλεθεατή

Η επιλογή του Star να αφιερώσει το prime time της Κυριακής σε ένα διαφορετικό format τηλεπαιχνιδιού, με διεθνείς διακρίσεις και επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες (όπως Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά) φαίνεται να δικαιώνει το σταθμό. Το “Club του 1%” έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα (με 19,5% τηλεθέαση στο κοινό 18-54) και διπλασίασε τις πρωτιές του στο δεύτερο επεισόδιο (με 12,2% στο δυναμικό κοινό), αφήνοντας πίσω του τον -σταθερά δημοφιλή- «Εκατομμυριούχο» και το «Survivor» -με μονοψήφια.

Η λογική του είναι απλή: σε κάθε επεισόδιο 100 παίκτες καλούνται να απαντήσουν σωστά σε 19 πρωτότυπες ερωτήσεις, στις οποίες έχει ήδη απαντήσει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων, ξεκινώντας από την πιο εύκολη -στην οποία απάντησε σωστά το 90%- μέχρι την πιο δύσκολη -που έχει απαντηθεί σωστά μόλις από το 1%.

Οι γνώσεις δεν είναι το ζητούμενο. Ο κάθε τηλεθεατής μπορεί εύκολα να συμμετέχει από την άνεση της πολυθρόνας του. Στην αρχή (αυτο)κολακεύεσαι, το βλέπεις με μια υπεροψία, με ένα “έλα μωρέ, σιγά το δύσκολο” που ενισχύεται όσο κυλούν οι πρώτες και πολύ απλές ερωτήσεις. Όμως, εκεί που έχεις ήδη θεωρήσει εαυτόν όχι μόνο μέρος του 1% αλλά ενδεχομένως του 0,001% -και άνω- τα πράγματα δυσκολεύουν. Κι όσο περισσότερο νομίζεις ότι δεν γίνεται να την πατήσεις, spoiler alert γίνεται. Κι όσο (ξανα)γίνεται, τόσο περισσότερο θες να (ξανα)προσπαθήσεις.

Πόσο στραβά σκέφτεσαι σωστά;

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μέσα σε ένα μεγάλο κι εντυπωσιακό πλατό με 100 παίκτες και δύο διάσημους γκεστ σε κάθε επεισόδιο, είναι ο ιδανικός οικοδεσπότης - οδηγός σε αυτή τη νέα ιδέα. Γνωρίζει καλά τη γλώσσα και τον παλμό των τηλεπαιχνιδιών, είναι άμεσος, επικοινωνιακός και με χιούμορ και κυρίως είναι “ένας από μας”. Απλός, προσιτός, ευθύς και έντιμος σε κάθε συνδιαλλαγή του με τους -εν δυνάμει παίκτες- τηλεθεατές. Ακόμα κι όταν επαναλαμβάνει -σχεδόν... ύπουλα- ότι «η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας» -που είναι, αλλά δεν τη βρίσκεις...

Η γρήγορη και λειτουργική σκηνοθεσία, το σφιχτό μοντάζ, η προσεγμένη παραγωγή ολοκληρώνουν ένα αξιοπρεπές σε κάθε επίπεδο τηλεοπτικό προϊόν νέας εποχής, που ξεφεύγει από τα στερεότυπα κι ανοίγει καινούριους δρόμους. Σε ένα τοπίο, όπου τα περισσότερα τηλεπαιχνίδια παίζουν εκ του ασφαλούς, δείχνει τη διάθεση να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Και δίνει στον τηλεθεατή την ευκαιρία να εθιστεί μέχρι να ανακαλύψει τι στο καλό, μπορεί να αντιπροσωπεύουν τα γράμματα ΑΔΜΠΜ ΜΠΜΔΑ…