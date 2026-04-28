To διμέτωπο «σκληρό ροκ» του ΠΑΣΟΚ για εκτροπή και Τσίπρα

Ο όρος «σκληρό ροκ» εισήχθη στην πολιτική ζωή της χώρας μας, το μακρινό 1993. Τότε μερικούς μήνες μετά την δική στο ειδικό δικαστήριο, σε μια μακρά προεκλογικό περίοδο και με το «δίπολο» ΠΑΣΟΚ – Νέα Δημοκρατία να… σαρώνει, ο Κώστας Λαλιώτης μας… ξεβλάχεψε με το σκληρό ροκ του.

Ως ισχυρός άντρας του ΠΑΣΟΚ τότε και έχοντας αναλάβει επ’ ώμου την προεκλογική καμπάνια του Κινήματος, επιδίδονταν στο συγκεκριμένο… σπορ στην καθημερινή του επαφή με τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης της εποχής.

Το αποτέλεσμα γνωστό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου γύρισε την εξουσία, το ΠΑΣΟΚ σχημάτισε ξανά Κυβέρνηση και το «θείο βρέφος» πιστώθηκε το κομμάτι επιτυχίας που του αναλογούσε. Από τότε και έπειτα ουκ ολίγες φορές σε προεκλογικές περιόδους η φάση «σκληρό ροκ» χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα από όλα τα κόμματα.

Προεκλογικό «τέμπο» στο ΠΑΣΟΚ

Πλέον, στη Χαριλάου Τρικούπη κινούνται εκ νέου σε ρυθμούς σκληρού ροκ, έστω κι αν πια πέρασαν τα χρόνια που ο Κώστας Λαλιώτης είχε την… μπαγκέτα στο χέρι. Είναι πασιφανές ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο και το μόνο ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν πρόκειται για μακρά ή όχι.

Με τα σκάνδαλα να χτυπούν καθημερινά την πόρτα και την Κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ να θυμίζει καζάνι που βράζει, μάλλον ο Μάρτιος του 2027 μοιάζει μακρινός ορίζοντας. Άρα τα… (αλήστου μνήμης) προεκλογικά βιβλιάρια μάλλον θα πρέπει να ξεσκονιστούν πολύ νωρίτερα.

Οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, στις συνάξεις του Μαξίμου προσπαθούν να τον πείσουν πως δεν είναι καλό για το κόμμα και την Κυβέρνηση να σέρνονται για τόσο μεγάλο διάστημα τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα και τον καλούν να βάλει στο καλεντάρι του εκλογές για το Φθινόπωρο.

Στο ΠΑΣΟΚ είναι σίγουροι πως θα έχουμε πρόωρες εκλογές και γι’ αυτό έβγαλαν από το… χρονοντούλαπο το βινύλιο με το «σκληρό ροκ». Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Δευτέρας από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, ήταν απλά μόνο μια πρώτη γεύση. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εκτροπή!

Μητσοτάκης, Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ στη μέση

Λέξη βαριά, που αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ιδιαίτερο βάρος όταν βγαίνει από το στόμα του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κι όχι από τον επικεφαλής κάπου… περιθωριακού κόμματος. Είναι δεδομένο ότι οι υποκλοπές και γενικά τα θέματα Δημοκρατίας που φαίνεται να υπάρχουν θα είναι ψηλά στην… ΠΑΣΟΚική σκαλέτα στον δρόμο προς την κάλπη.

Όμως το προαναφερόμενο σκληρό ροκ δεν θα έχει ένα μέτωπο, το προφανές δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά δύο. Μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να τονίζουν με κάθε τρόπο και τόνο πως ζητούμενο είναι να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό με την πτώση της Κυβέρνησης, όμως… κοιτούν και πίσω τους.

Τις διεργασίες του κόμματος που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Γνωρίζουν καλά πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα βουτήξει και στην δική τους δεξαμενή. Άλλωστε το έκανε και το 2012 στον δρόμο προς την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Τότε σε δύσκολες εποχές για την χώρα η διαδικασία αυτή είχε τον χαρακτηρισμό του… πλιάτσικου.

Τώρα στο ΠΑΣΟΚ προσέχουν για να έχουν. Έτσι, όχι στον βαθμό και την ένταση που γίνονται οι επιθέσεις στην Κυβέρνηση και στον Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά πάντως με έντονη διάθεση θα γίνεται όποτε και όταν χρειαστεί και αναφορά στα… έργα και τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν Πρωθυπουργός την εποχή του 3ου επώδυνου μνημονίου.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως μετά το Συνέδριο έλυσαν όλα τα… εσωτερικά θέματά τους, οι διάφορες φωνές υπάρχουν αλλά χωρίς να είναι εκτός γραμμής, ο νέος Γραμματέας (Γιάννης Βαρδακαστάνης) και το Πολιτικό Συμβούλιο προέκυψαν χωρίς… μουρμούρες και θεωρούν πως ήρθε η ώρα να κουνήσουν αισθητά τη βελόνα μέσω της παρουσίας τους στην κοινωνία. Ίδωμεν.