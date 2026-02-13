Ζητούν Μαγγίρα μετά τη Eurovision: Ποιοι γλυκοκοιτάζουν την παρουσιάστρια μετά τους ημιτελικούς

Η ομολογουμένως εντυπωσιακή εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision φούντωσε ξανά τα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον και μάλλον έχουμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση με μεταγραφικό «μήλον της έριδος».

Προβάδισμα αυτή τη στιγμή έχει το STAR χωρίς ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες να υπάρχει ακόμη υπογεγραμμένη συμφωνία. Στον ΑΝΤ1 τα σχόλια ήταν κολακευτικά για την εμφάνιση της παρουσιάστριας στον Α’ ημιτελικό του «Sing for Greece» και είναι πιθανόν τις επόμενες ημέρες να γίνει στην παρουσιάστρια επίσημη πρόταση για το «Your Face Sounds Familiar» για την επιτροπή ή την παρουσίαση.

Και μπορεί το βραδινό βαριετέ στην ΕΡΤ να μην πήρε έγκριση το προηγούμενο φθινόπωρο ωστόσο πολλά στελέχη του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής θέλουν πλέον την παρουσιάστρια και περφόμερ στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης. Και μέσα σε όλα αυτά επανήλθαν πληροφορίες που θέλουν και τον ΣΚΑΪ να ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση προς την παρουσιάστρια για την παρουσίαση του «My Style Rocks» όποτε ο σταθμός αποφασίσει να επιστρέψει στον «αέρα» το παιχνίδι μόδας. Φαίνεται πως το διάστημα αναμονής για τη Μπέττυ Μαγγίρα που ήρθε μετά το τέλος του «I Love Sou Kou» στον ΑΝΤ1 λειτούργησε μόνο θετικά για την ίδια.