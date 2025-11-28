Ένα lockdown που έσωσε Άρη, ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη που θέλει... άλματα αντεπίθεσης

Οι λέξεις μπάσκετ και Θεσσαλονίκη είναι ταυτόσημες. Δεν μιλάμε απλώς για τις δεκαετίες του '80 και του '90 όταν Άρης και ΠΑΟΚ μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον. Είναι ο δεύτερος ισχυρός πόλος, πέρα από την Αθήνα, που χρειάζεται το άθλημα στη χώρα μας ώστε να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο και να πατά πλέον σε δύο δυνατά πόδια.

Η εξέλιξη στον ΠΑΟΚ με τις μετοχές να -παιρνούν τον πολλά υποσχόμενο Τέλη Μυστακίδη έφερε ντελίριο στον κόσμο της ομάδας που μετά από δύο και πλέον δεκαετίες αποκτά και πάλι όραμα που ξεπερνά τα στενά όρια της «καλής παρουσίας». Δεν μιλάμε βέβαια για τις υπερβολές που ακούγονται από την πρώτη ημέρα που ακούστηκε το όνομα του Έλληνα billionaire, αλλά είναι δεδομένο πως ο «Δικέφαλος», θα μπορέσει πλέον να βαδίσει σε άλλα μονοπάτια.

Το έδαφος που όργωσαν τα τελευταία χρόνια ο Θανάσης Χατζόπουλος και οι άμεσοι συνεργάτες του (Τσαλόπουλος, Τυριλάκης κ.α.) είναι έτοιμο για σπορά και κάρπισμα, καθώς όλες οι ενδείξεις συντελούν στο ότι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τις τύχες έχουν τις δυνατότητες να κάνουν και πάλι τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε λίγα μόλις 24ωρα, από τη στιγμή που ο συμπολίτης Άρης ανακοίνωσε μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην εποχή Ρίτσαρντ Σιάο. Η αποπληρωμή των χρεών οδηγούν σε κάτι πρωτόγνωρο για τον Άρη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την «καθαρή ΚΑΕ».

Είναι το σημείο που μπορεί να θεωρηθεί ως αφετηρία για να αρχίσει και αγωνιστικά η ομάδα να αλλάζει επίπεδο. Το επενδυτικό σχήμα που ανέλαβε την ομάδα δούλεψε εκεί που πραγματικά πονά κάθε ΚΑΕ, αφήνοντας για αργότερα τις λαμπερές κινήσεις και τις μεταγραφές αεροδρομίου. Μπορεί αυτό να φέρνει γκρίνια στον κόσμο της ομάδας, αλλά είναι ο μοναδικός δρόμος.

Το lockdown έσωσε Άρη, ΠΑΟΚ το 2020

Άλλωστε τόσο οι «ΠΑΟΚτσήδες» όσο και οι «Αρειανοί» δεν θα πρέπει να ξεχνούν που βρίσκονταν οι ομάδες τους πριν από πέντε χρόνια. Το 2020 σε εκείνο το πρωτάθλημα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω κορονοϊού και Lockdown, ΠΑΟΚ και Άρης καταλάμβαναν τις δύο τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αν δηλαδή δεν είχε σταματήσει η σεζόν με αυτόν τον τρόπο τότε αμφότερες ήταν τα φαβορί για τον υποβιβασμό στην Α2. Και όλοι ξέρουν τι σημαίνει για μια ομάδα, ακόμα και με το τεράστιο μέγεθος των δύο, να υποβιβάζεται.

Το έζησε και η τρίτη ομάδα της πόλης, ο Ηρακλής. Χρόνια τώρα προσπαθεί να ορθοποδήσει. «Επενδυτές» και επενδυτές πέρασαν από το Ιβανώφειο, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Πλέον φαίνεται πως υπάρχει κι εκεί ηρεμία, και όραμα.

Θέλει... άλματα για να φτάσουν τους «αιώνιους»

Η Θεσσαλονίκη λοιπόν αντεπιτίθεται. Βέβαια, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως όσα χρήματα και να δαπανηθούν, θέλει χρόνο και ανηφόρα για να μπορέσουν να φτάσουν στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σπάσει το δίπολο. Η ΑΚΕ προσπαθεί χρόνια να χωθεί ανάμεσά τους, δίχως να τα έχει καταφέρει. Γιατί δεν φτάνει μόνο να ανεβαίνεις εσύ για να φτάσεις κάποιον, πρέπει να «πέφτει» κι εκείνος, και στην περίπτωση των «αιωνίων» αυτό δεν συμβαίνει...

Τι σημαίνει πρακτικά; Πως ΠΑΟΚ και Άρης θα πρέπει να κάνουν άλματα για να φτάσουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και αυτά τα άλματα μόνο καλό θα κάνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν, δε, μπορέσουν να κάνουν και στο μπάσκετ ως άθλημα, θα είναι το ιδανικό.