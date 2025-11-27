Τέλης Μυστακίδης: Σε ποια θέση βρίσκεται στη λίστα Forbes - Η περιουσία του

Άγνωστος στους περισσότερους, ο Τέλης Μυστακίδης που γίνεται από σήμερα και επισήμως τυπικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό του την πλειοψηφία των μετοχών, είναι ο δεύτερος πλουσιότερος Έλληνας πίσω από τον Φίλιππο Νιάρχο ενώ παγκοσμίως, σύμφωνα με την λίστα Forbes, βρίσκεται στην 1.293η θέση.

Μετά από εκτεταμένες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την προηγούμενη διοίκηση της ομάδας, ο δισεκατομμυριούχος κατάφερε να γίνει ένας από τους τρεις μεγαλομετόχους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με ποσοστό 60.8%. Ποιος είναι όμως ο επιχειρηματίας με την τεράστια περιουσία και τις παγκόσμιες διακρίσεις;

Ο Μυστακίδης όπως αναφέρει το Forbes, ξεκίνησε την καριέρα του στον κλάδο των εμπορευμάτων στην Cargill και εντάχθηκε στην Marc Rich & Co. το 1993. Έγινε δισεκατομμυριούχος για πρώτη φορά το 2011, όταν η Glencore εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Το 2021, επένδυσε στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας, την Piraeus Capital, μαζί με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο John Paulson, ενώ η συνολική περιουσία του υπερβαίνει τα 3 δισ. δολάρια, έχοντας φτάσει τα 3,6 δισ. δολάρια το 2022.

Μπορεί να γεννήθηκε στη Ρώμη (τον Απρίλιο του 1962) αλλά κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη ενώ κατέχει και τη βρετανική υπηκοότητα.

Ζει στο Μπάαρ της Ελβετίας, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του, διατηρεί διαμέρισμα στο Λονδίνο και στο Παρίσι όπου βρίσκεται το προσωπικό του γραφείο, ενώ έχει χτίσει βίλα (αξίας 40.000.000 ευρώ), στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, βασισμένη αρχιτεκτονικά σε βιοκλιματικό σχεδιασμό και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Είναι δε διακοσμημένη με πολύτιμα έργα τέχνης ενώ εκτός αυτών «συλλέγει» και πολυτελή αυτοκίνητα καθώς φαίνεται να αγαπά την ταχύτητα. Ο 63χρονος κροίσος ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ ενώ τα τελευταία χρόνια είναι κάτοχος σουίτας στα VIP’s της Τούμπας.