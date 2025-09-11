Ένιωσε κανείς άβολα με την ακατάσχετη παραφιλολογία περί εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου;

Είναι η Κατερίνα Καινούργιου έγκυος; Είναι μια προσωπική υπόθεση αλλά παράλληλα και ένα από τα ερωτήματα που βασανίζουν το ελληνικό ίντερνετ εδώ και κάποια 24ωρα. Κοιτάξαμε τα μάτια της, μελετήσαμε κάθε άκρη του κορμιού της, μυρίσαμε τα νύχια μας μαζί με τα δικά της και ξεψαχνίσαμε κάθε άκρη του σώματος της για να βρούμε απάντηση στη φήμη που έδωσε και πήρε στα ειδησεογραφικά newsrooms που αναζητούν εναγωνίως περισσότερα κλικ.

Στον πλανήτη αυτό, που περιφέρεται με άπιαστη ταχύτητα γύρω από τον ήλιο, τα νέα μαθαίνονται γρήγορα και αυτά που αφορούν την πολύ προσωπική ζωή, ακόμα πιο αστραπιαία. Αν τώρα τα νέα αυτά έχουν να κάνουν και με μια επώνυμη προσωπικότητα, τα κεντρικά παίρνουν φωτιά. Ακόμα και η γη μπορεί να φανεί αργή αν συγκριθεί με την αναμετάδοση της hot είδησης.

Και κάπου εδώ η παράλληλη αφήγηση τελειώνει. Η πραγματικότητα είναι πως μιλάμε για έναν άνθρωπο και μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, κατάσταση η οποία αποτελεί -στην περίπτωση που συμβεί- μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές στη φύση μιας γυναίκας. Αισθάνεται κανείς άβολα με όλο αυτό το παιχνίδισμα και την παραφιλολογία όταν αναφερόμαστε σε μια τόσο σοβαρή, τόσο μεγάλη και τόσο προσωπική πράξη κάποιου;

Όσοι αντιδρούν σε αυτές τις σκέψεις θα υποστηρίξουν πως η συγκεκριμένη παρουσιάστρια, η Κατερίνα Καινούργιου έχει πολλάκις προβάλλει την προσωπική της ζωή, ενώ έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Και καλά κάνει. Καλά δεν κάνουμε όλοι εμείς που ακόμα και τώρα δεν κατανοούμε τη διαφορά του «επικοινωνώ τα όνειρά μου» και του παραβιάζεται η προσωπική μου ζωή αναφορικά με ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα.

Προφανώς δεν γνωρίζω τη θέση κάθε επώνυμης και αν η κάθε μία συμμερίζεται κάποιους από τους προβληματισμούς που καταγράφονται, όμως σκεπτόμενη σαν γυναίκα και έχοντας υπάρξει άπειρες φορές μάρτυρας αντίστοιχων συμβάντων σε πολλά περιβάλλοντα γύρω μου, δεν μπορώ να μην νιώθω αμήχανα κάθε φορά που διαβάζω ειδήσεις για φημολογίες εγκυμοσύνης και μυστικά στο σώμα που δήθεν μαρτυρούν τα ευχάριστα νέα.

Η εγκυμοσύνη στην περίπτωση που έρχεται μετά από επιθυμία ενός ζευγαριού είναι χαρά και όνειρα. Είναι ταυτόχρονα και δυσκολίες, πόνο και ανατροπές μέχρι το τέλος. Είναι η πιο απρόβλεπτη περίοδος κι αυτή που κάνει τις άμυνες μιας γυναίκας -σωματικές και ψυχολογικές- να αλλάζουν σε βαθμό που ούτε η ίδια είχε πιστέψει. Αδυνατώ να σκεφτώ πώς μπορεί να αισθάνεται μια γυναίκα που κυοφορεί -σε τόσο πρώιμο στάδιο – και είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με την αγωνία του να προστατέψει τον εαυτό της, το σώμα και την ψυχή της. Τα αυτονόητα δηλαδή.

Δεν είναι η Κατερίνα Καινούργιου. Είναι κάθε γυναίκα που το έχει βιώσει στο παρελθόν και άλλες τόσες που δεν θα το γλιτώσουν στο μέλλον. Η Ελένη Φουρέιρα μιλώντας πριν από κάποια χρόνια στο γνωστό περιοδικό μόδας, Vogue Greece, είχε μοιραστεί ανοιχτά το ψυχολογικό φορτίο που βίωνε όταν διάβαζε σε sites για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της, ενώ εκείνη βρισκόταν καθηλωμένη στο κρεβάτι καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα το πρώτο διάστημα της κύησης.

«Στεναχωρήθηκα, έπεσα πολύ. Με θυμάμαι καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι να διαβάζω σε sites για μια φημολογούμενη εγκυμοσύνη μου, ή να ακούω ανθρώπους σε τηλεοπτικές εκπομπές να μιλάνε για το φύλο του μωρού τη στιγμή που εγώ ούτε είχα δηλώσει ότι είμαι έγκυος, ούτε ήξερα αν την άλλη μέρα θα έχω το παιδί. Δεν κατηγορώ κανέναν, καταλαβαίνω ότι κάνουν τη δουλειά τους αλλά για εμένα ήταν βάρβαρο. Ας πούμε ότι ήταν μια στιγμή που θα προτιμούσα να μην ξέρουν ούτε το όνομά μου».

Η περίπτωση της Ελένης Φουρέιρα είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική παραβίαση της προσωπικής ζωής σε μια τόσο ευάλωτη για τη γυναίκα στιγμή. Ήταν όμως και η Demy, η Lady Gaga, η Natalie Portman, η Δανάη Παππά και άλλες κάμποσες γυναίκες που κλήθηκαν να διαψεύσουν φήμες περί εγκυμοσύνης, απλά και μόνο επειδή κάποιοι «φύτεψαν» ένα τέτοιο σενάριο για χάρη της επισκεψιμότητας ή της τηλεθέασης, πείτε το όπως θέλετε.

Μήπως ήρθε η ώρα να αφήσουμε τις προσωπικές στιγμές των ανθρώπων ήσυχες; Οι ανακοινώσεις έρχονται μόνο όταν οι ίδιοι και οι συνθήκες ωριμάσουν. Η Κατερίνα Καινούργιου θα πει αν είναι έγκυος, όποτε και αν θέλει. Δεν είναι το υλικό μιας κλειδαρότρυπας που προσφέρεται στο πιάτο, στο διψασμένο για χάζι, μέσα στα ενδότερα άλλων, κοινό. Είναι η ζωή του καθενός.

Όλοι, ο ένας μετά τον άλλον, υποκύπτουμε σε αυτό το νέου τύπου διαδικτυακό lifestyle, που καταγράφει ιστορίες καθημερινότητας της διπλανής πόρτας με αμεσότητα και ευκρίνεια. Μια παραβίαση της ιδιωτικότητας που ακολουθούμε με τη θέλησή μας, αφήνοντας την κάμερα να καταγράψει πτυχές της όποιας προσωπικής ζωής του διπλανού, με την ελπίδα ότι θα κάνουμε ένα καθρέφτισμα του εαυτού του επάνω μας. Αν συμβεί, τον έχουμε κατακτήσει. Αλλά η αλήθεια διαφέρει.