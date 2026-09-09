Το εθνικό μας «Κράμερ εναντίον Κράμερ» σε ένα ακόμα αμήχανο επεισόδιο

Eίναι προφανές ότι τα πιο πιασάρικα δράματα (ή και κωμωδίες) πλέον, προβάλλονται στο feed μας στα social media. Η τηλεόραση ωχριά μπροστά σε όσα μπορούν να συμβούν όταν γίνεται δημόσιο ένα social post Έλληνα πολιτικού. Μόνο σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτάκης απάντησε σε social post της ινφλουένσερ/επιχειρηματία Ιωάννας Τούνη (λογικά ο αλγόριθμός απογείωσε την απήχηση των accounts και των δύο) και ο πρώην Νομάρχης Γιώργος Πατούλης ανέβασε video reel όπου εξηγεί αν και πότε θα μπορούσε να κατέβει στην πολιτική καθώς και ποιά είναι η βασική προτεραιότητα του.
H πρώην σύζυγος του, Μαρίνα Σταυράκη, σχολίασε σκωπτικά «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» και όπως καταλαβαίνετε, έγινε ένας μεγάλος χαμός.
Παρακάτω μερικά σχόλια προς την κυρία Σταυράκη:
Αναρωτιέμαι, αν είναι κάποια νέα τάση στην επικοινωνία πολιτικών πρόσώπων η δημιουργία cringe δημοσιεύσεων, ή απλώς συμβαίνουν πράγματα στις σελίδες τους που κανείς δεν ελέγχει είτε γιατί δεν θέλει (εδώ δημιουργήθηκε virality από το πουθενά), είτε γιατί δεν μπορεί;
Το μόνο σίγουρο είναι πως το νέο επεισόδιο στο εθνικό δράμα της οικογένειας Πατούλη μας δίνει και μια έξτρα διάσταση: αυτή όπου μέσα απο τα σχόλια των υπερασπιστών του Πατούλη, αναδεικνύονται «σταγονίδια» μισογυνισμού και νοοτροπίες περασμένων δεκαετιών για τη γυναίκα που πρέπει να το βουλώνει όταν ο άντρας της πιάνει το μικρόφωνο. «Στο τέλος θα σε καταλάβει και ο γιος σου και θα βρεθείς μόνη σου» είναι μια από τις «κατάρες» που ακούει η Μαρίνα Σταυράκη. Ας πρόσεχε.
Το φινάλε σε αυτό το βαλκανικό Κράμερ εναντίον Κράμερ μάλλον θα αργήσει να γραφτεί. Είναι που σβήστηκε και το σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη και ο κόσμος που μπαίνει στο reel του κύριου Πατούλη μένει σε μια αμήχανη αναμονή. Ζητάει «αίμα» και μαλλιοτράβηγμα και βρίσκει ένα λογύδριο που δεν οδηγεί πουθενά.
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