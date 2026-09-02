Η ημέρα που μια ολόκληρη ομάδα ατόμων βαφτίστηκε «τεχνικό σφάλμα»

«Άρρεν», «θύλη» και «ακαθόριστο» έλεγε η αίτηση του ΕΟΠΥΥ πριν μέρες και το άτομο που την υπέβαλε όριζε το φύλο του στα πλαίσια της τυπικής ταυτοποίησης για τη λήψη φαρμάκων. Σε μια περίοδο σκανδάλων και γεγονότων που πέρασαν στα ψιλά, η απλή αυτή αίτηση, έγινε η «μάχη των φύλων» και αποτέλεσε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πολλοί είναι αυτοί, μεταξύ άλλων και ο Αντώνης Σαμαράς, που έκαναν λόγο για «woke» κουλτούρα. Οι υπεύθυνοι δε, απέδωσαν την επιλογή «ακαθόριστο» σε «τεχνικό σφάλμα της αναδόχου εταιρείας» και την αφαίρεσαν άρων άρων την 1η Σεπτεμβρίου.

Η αφαίρεση αυτή, δεν ήταν όμως η αφαίρεση ενός τικ σε ένα κουτάκι αλλά ήταν αφαίρεση, ακύρωση μιας ολόκληρης ομάδας, η οποία επαναλαμβάνω βαφτίστηκε «σφάλμα». Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για τα non binary ή άφυλα άτομα στην Ελλάδα, καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και οι επίσημοι κρατικοί φορείς δεν περιλαμβάνουν ερωτήσεις για την ταυτότητα φύλου ή τον αυτοπροσδιορισμό εκτός του «παραδοσιακού» δυαδικού διπόλου στις επίσημες απογραφές - πράγμα εξίσου προβληματικό - τα άτομα αυτά είναι αρκετά και είναι συμπολίτες μας. Με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με εμάς.

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Αλλά ακόμη και ένα άτομο να ήταν, όταν ζεις σε μια δημοκρατική κοινωνία με «κατοχυρωμένα» δικαιώματα, υποτίθεται ότι έχεις το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό.

Ανάμεσα στα διαμάντια λοιπόν, που ακούστηκαν στην ελληνική τηλεόραση, ακριβώς από την παραπάνω κατηγορία ατόμων, ναι αυτή που δεν έχει γνώση για το ποια είναι τα φύλα και δεν έχει διαβάσει κάτι σχετικό, ακούστηκε και το «άκακο» - ανάμεσα στις πιο τρανταχτές, ακραίες δηλώσεις: «Τι δουλειά είχε τώρα για να πάρεις φάρμακα το ΄΄το''. Δεν σε ρωτάνε τι είσαι, για να έχεις εκεί το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Γιατί πρέπει να είσαι ''το'' για το φάρμακο;».

Μάθαμε και κάτι καινούργιο σήμερα! Το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού το έχεις σε περιπτώσεις. Δεν μπορείς να είσαι το φύλο σου όταν παίρνεις φάρμακα, μπορείς να είσαι όταν παίρνεις καφέ, και δεν ξέρω τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ.

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Και εδώ φτάνουμε στη ρίζα του προβλήματος. Δεν έχουμε καμία γνώση για το τι είναι τα φύλα και τι σε αυτή την περίπτωση του τι είναι μη δυαδικά και τι άφυλα άτομα. Πολλοί που μιλούν δημόσια δεν έχουν διαβάσει ούτε αράδα, ενώ προκλητικά προσποιούνται ότι δεν υπάρχουν. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι εκφράζουν άποψη - συχνά και «επιστημονική» - επί του θέματος. Και το να νιώθεις άφυλο άτομο, δεν είναι ένα απλό ζήτημα για να συζητιέται έτσι εύκολα και με άγνοια. Είναι μια μάχη να εξηγήσεις τι είσαι, τι νιώθεις και τι σε εκπροσωπεί εκεί που δεν θα έπρεπε να χρειαζόταν να το κάνεις.

Τελικά, το μεγαλύτερο στοίχημα του ανθρώπου σήμερα, είναι να μπορέσει να ζήσει ελεύθερος.