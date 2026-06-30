Λιάγκας για Τούνη: «Κοκορεύεσαι που πέτυχες; Πρέπει να βγαίνει να βρίζει όλους τους υπόλοιπους;»

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε σε έντονο ύφος το βίντεο που ανέβασε χθες (29/6) στο TikTok η Ιωάννα Τούνη και ουσιαστικά μέσω του οποίου «κάρφωνε» τους haters λέγοντας πως από τα σχόλιά τους αρχικά κλαίει, «αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει», όπως είπε χαρακτηριστικά η γνωστή influencer.

«Αν πω πόσο καλή είναι η Τούνη, δεν ασχολείται κανένας. Αν πω πόσο μπήξε-δείξε είναι η Τούνη, ασχολούνται όλοι, ανεβαίνει ο αλγόριθμος, παίρνει κλικς αυτή, πάει πουλάει περισσότερο το όνομά της στα προϊόντα και βγάζει εκατομμύρια.

Άρα, αυτό το ύπουλο πράγμα τι σου λέει; Βρίσε με, είμαι σκληρόπετσος, χοντρόπετσος, αντέχω γιατί εγώ θα βγάλω λεφτά. Το θέμα είναι, εσύ πρέπει να βγαίνεις να το λες;

Δηλαδή πρέπει να βγαίνεις στα μούτρα του φτωχού - που σε πιστεύει και καλά κάνει και σε πιστεύει γιατί είσαι σοβαρή σε αυτό που κάνεις… - να του λες εσύ… ότι κοίταξε να δεις "βρίστε με, εγώ στεναχωριέμαι αλλά όταν βλέπω τη τράπεζά μου να αυξάνεται ο λογαριασμός είμαι μια χαρά";

Κοκορεύεσαι που πέτυχες; Δηλαδή κάποιος που πετυχαίνει, πρέπει να βγαίνει να βρίζει όλους τους υπόλοιπους; Τι ζωή είναι αυτή, δεν σε καταλαβαίνω. Η Τούνη είναι πετυχημένη, πετυχημένη αδιαμφισβήτητα.

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Και υποκλίνομαι γιατί κάτι καλό έκανε για να πετύχει. Ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει "γεια σας, είμαι πετυχημένος, ουάου, φτωχάντζες, βγάζω λεφτά, yay!" Αλήθεια τώρα;

Ο πετυχημένος είναι ταπεινός. Ο πετυχημένος, ο πραγματικά πετυχημένος είναι ταπεινός και το δείχνει και με τη ζωή του που δεν προκαλεί, δεν την προβάλλει και ζει μια ζωή κανονική. Οι πραγματικά σταρ και πλούσιοι...», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Οι πετυχημένοι άνθρωποι που τυγχάνουν τέτοιας τεράστιας προβολής, δικαιολογημένα γιατί είναι η πρώτη influencer στην Ελλάδα γίνονται πρότυπα, καλώς ή κακώς.

Υπάρχουν κοριτσάκια που λένε "τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;" και λένε η Ιωάννα Τούνη. Και το να γίνω η Ιωάννα Τούνη που σημαίνει να γίνω influencer για να βγάζω λεφτά, μ' αρέσει.

Το να γίνω η Ιωάννα Τούνη και να είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρουν μόνο τα λεφτά και δεν με ενδιαφέρει αν με βρίζει κάποιος, έχει δίκιο ή έχει άδικο, αλλά επειδή κοιτάω τον λογαριασμό μου και βγάζω εκατομμύρια και τους λέει "να", κι αν με βρίζετε "να" κι αν δεν με βρίζετε, εγώ είμαι πλούσια, φτωχάντζες, το φτωχάντζες δεν το λέει, το βάζω εγώ αλλά αυτό εννοεί ουσιαστικά, βρίστε με φτωχάντζες, είμαι πλούσια.

Είναι ωραίο πρότυπο για τα παιδιά; Εσύ το παιδί σου θες αύριο να σου πει “μαμά, μαμά θέλω να γίνω Τούνη”;», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

«Όλοι οι άνθρωποι, όταν φτάνουν σε μια κορυφή που έχουν ονειρευτεί μικροί, μπορεί να κάτσουν και λίγο σε μια στιγμή περισυλλογής, και να πούνε "κατάφερα και έχω καταφέρει, έχω βγάλει λεφτά… Έχω ένα παιδάκι, έχω έναν πρώην άντρα με τον οποίο σφάζομαι, που θα μπορούσα να μην σφαχτώ γιατί έχουμε ένα παιδί.

Αντί να ανέβω μια κορυφή, θα μπορούσα να πω, να χαλάσω μία ώρα αντί να βγάλω ένα εκατομμύριο, πώς θα τα βρω με τον Αλεξάνδρου, ώστε το παιδί μας να έχει δυο μονιασμένους γονείς»;

Οι άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά και βγαίνουν και το λένε... Είναι ξετσιπωσιά αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό σας λέω, δείτε τους αλγόριθμους τι λένε τώρα.

Ο πραγματικά πλούσιος ντύνεται απλά, δεν φοράει ακριβά αξεσουάρ, δεν έχει ακριβά αυτοκίνητα ο πραγματικά πλούσιος. Ο φτωχός που έχει βγάλει κάποια λεφτά, θα πάει να δείξει ότι είναι πλούσιος, κατάλαβες;», είπε στο τέλος ο Γιώργος Λιάγκας.