Κβαντική ιατρική, γιατροί-υπνωτιστές και άλλα μαντζούνια για πλούσιους

Για τους ανθρώπους που κινούνται εντός ή στις παρυφές της «υψηλής κοινωνίας», οι συμπληρωματικές ή «εναλλακτικές θεραπείες» μοιάζουν να αποτελούν μέρος μιας σχεδόν καθημερινής πραγματικότητας. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι ιατρεία όπως αυτό που επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και στο οποίο δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή, βρίσκονται στο Κολωνάκι και όχι στο Περιστέρι, την Καισαριανή ή κάποια άλλη από τις λεγόμενες «λαϊκές» γειτονιές της Αθήνας.

Συνήθως αυτές οι αμφισβητούμενες θεραπείες συνδέονται με την αντιγήρανση, την «αποτοξίνωση» και την απώλεια βάρους. Σε άλλες περιπτώσεις υπόσχονται εύκολες λύσεις για εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα, συνήθως βρίσκοντας κενό σε πράγματα που δεν έχει της λύσης η ιατρική (πχ τα αυτοάνοσα νοσήματα). Το κόστος τους, όπως μάθαμε και πρόσφατα, μπορεί να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Δεν πρόκειται, βέβαια, για κάποιο ελληνικό φαινόμενο. Έρευνες έχουν καταγράψει συσχετίσεις ανάμεσα στο υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό στάτους και τη χρήση συμπληρωματικών ή εναλλακτικών θεραπειών. Οι λόγοι είναι πολλοί.

Ιατρικές υπηρεσίες για VIP ασθενείς

Δεν είναι καινούργια η τάση των ανώτερων κοινωνικών τάξεων να αναζητούν την αποκλειστικότητα. Η ίδια η έννοια του VIP, τα κλειστά πάρτι, οι ιδιωτικές λέσχες, τα ιδιωτικά νησιά. Ένα μέρος της κοινωνικής επιτέλεσης του πλούτου είναι ακριβώς αυτό: Να έχεις πρόσβαση σε πράγματα στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι πολλοί.

Στην ανάγκη αυτή για αποκλειστικότητα -και στην ιδέα ότι ό,τι είναι ελάχιστα γνωστό είναι αυτομάτως καλύτερο- πατούν διάφοροι που δίνουν εντυπωσιακά ονόματα στις θεραπείες τους. Όσο πιο ακριβή είναι μια θεραπεία, τόσο πιο εξειδικευμένη και αποτελεσματική μπορεί να ακούγεται. Η τιμή μετατρέπεται, με έναν παράδοξο τρόπο, σε τεκμήριο ποιότητας.

Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISS

Και ακριβώς επειδή πρόκειται για μια VIP συνθήκη, η φήμη τέτοιων ιατρείων συχνά χτίζεται από στόμα σε στόμα. Για να είμαστε ειλικρινείς, από πλούσιο στόμα σε πλούσιο στόμα. Έτσι αποκτάται και μια υφή μυστηρίου: μια VIP εμπειρία, μια μορφή «κρυφής γνώσης» που δεν μπορεί να έχει εκείνος που περιμένει στην ουρά ενός δημόσιου νοσοκομείου για να δει τον συμβατικό γιατρό.

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο διαφορετικές διαδρομές προς την αμφισβήτηση της ιατρικής επιστήμης.

Η διπλή αποδόμηση της ιατρικής επιστήμης

Η μία είναι περισσότερο γνωστή και γιγαντώθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας: Άνθρωποι που αισθάνονται αποκλεισμένοι από τα συστήματα υγείας, δυσπιστούν απέναντι στους θεσμούς και τελικά απορρίπτουν τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Η άλλη είναι λιγότερο συζητημένη: άνθρωποι τόσο πλούσιοι, ώστε να μην εμπιστεύονται αρκετά την υγεία που τους αφορά όλους. Έχοντας μάθει να αντιλαμβάνονται την κοινωνική θέση ως εισιτήριο διαρκείας για πρόσβαση σε καλύτερα ξενοδοχεία, καλύτερα εστιατόρια, καλύτερα αυτοκίνητα και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες, θεωρούν ότι το ίδιο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και στην υγεία.

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Όταν η καθημερινότητά σου είναι μία άσκηση προνομίου, είναι σχεδόν αδύνατο να αρκεστείς σε όσα δίνει η ιατρική επιστήμη σε εσένα και ταυτόχρονα σε έναν μεροκαματιάρη. Αποζητάς κάτι το διαφορετικό, το αποκλειστικό, αυτό στο οποίο έχουν πρόσβαση οι λίγοι και εκλεκτοί. Και ας είναι η μία θεραπεία χιλιοτσεκαρισμένη από μία γιγαντιαία επιστημονική κοινότητα υπερεξεικευμένων ανθρώπων, ενώ η άλλη είναι μαντζούνι δύο-τριών ιατρών αμφιλεγόμενων συνήθως στις επιστημονικές κοινότητες.

Στιγμιότυπο από γιατρό σε νοσοκομείο | Intime

Η ιατρική ως εμπόρευμα

Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου πρόβλημα όσων επισκέπτονται τέτοιου τύπου ιατρεία. Κανείς δεν μπορεί να έχει την απαίτηση κάποιος ασθενής να γνωρίζει επακριβώς ποιες θεραπείες έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας και ποιες όχι. Εξάλλου, υπάρχουν συνθήκες στις οποίες ταλαιπωρημένοι άνθρωποι θα κάνουν το οτιδήποτε για να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι’ αυτό.

Είναι κυρίως ζήτημα ελεγκτικών αρχών και κρατικού μηχανισμού να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας ότι κάθε μέρος στο οποίο γίνεται οποιαδήποτε ιατρική πράξη έχει ελεγχθεί και ακολουθεί αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή από δύο πλευρές αποδόμηση της ίδιας της ιατρικής επιστήμης, δεν είναι απλά ένα σημείο των καιρών που έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της ιατρικής όχι ως μία επιστήμης στην υπηρεσία του ανθρώπου αλλά ενός εμπορεύματος από το οποίο κάποιοι είναι αποκλεισμένοι και κάποιοι άλλοι προνομιούχοι.