Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Όχι πια Παρθενώνας, μόνο Αργυρός

Όταν είσαι Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρέπει να δώσεις το στίγμα σου για την επόμενη ημέρα έχεις αρκετές και πολύ ασφαλείς επιλογές. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν την Ακρόπολη ή τέλος πάντων μέρη που κοιτούν προς την Ακρόπολη. Για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όμως αυτά αποτελούν έναν παρωχημένο τρόπο να κάνεις πολιτική.

Έτσι, μετά τη δεξίωση που παρέθεσε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης προς τιμήν της επετείου ίδρυσης του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, η κυρία Γκίλφοϊλ επέλεξε να κάνει ένα πριβέ πάρτι στο Κέντρο Αθηνών υπό τις μουσικές του Κωνσταντίνου Αργυρού προκειμένου να γνωριστεί με μέλη της επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ της χώρας.

Και, αντιθέτως με ό,τι μπορεί να φαντάζεται κανείς, αυτή η επιλογή έχει σε μεγάλο μέρος της μία σαφή πολιτική και επικοινωνιακή πρόθεση. Γίνεται και ένας δείκτης του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται πλέον την πολιτική οι κυβερνώντες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Η Γκίλφοϊλ, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα από τα εξέχοντα μέλη του περιβάλλοντος Τραμπ έχοντας στενή σχέση με την οικογένεια του Προέδρου των ΗΠΑ. Έχει πάμπολλες φορές δώσει τα διαπιστευτήριά της ως πιστή συνεργάτης και οπαδός του ίδιου και όσων εκείνος πρεσβεύει. Επίκεντρό της, λοιπόν, είναι μία ριζοσπαστική -κατά μία έννοια- διαχείριση της ρητορικής και των συμβόλων. Η πορεία της δείχνει ότι τα καταφέρνει πολύ καλά.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. | AP Photo/Matt Rourke

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό

Ένα ενδεχόμενο πριβέ πάρτι με θέα στην Ακρόπολη, θα ήταν προφανώς μία ασφαλής, συστημική επιλογή. Για να είμαστε ειλικρινείς, πιθανόν και βαρετή. Η Γκίλφοϊλ, ωστόσο, δεν ήρθε εδώ να παριστάνει τη θεσμική με σαφείς και παραδοσιακούς όρους. Ήρθε για να κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Εξάλλου, και μόνο η πορεία της αναδεικνύει ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα, η πρέσβης των ΗΠΑ δεν θα είναι μία κλασική περίπτωση ενός χαμηλών τόνων διπλωμάτη ο οποίος θα απασχολήσει από λίγο ως και ελάχιστα τα ελληνικά media, τουλάχιστον στην πιο mainstream εκδοχή τους.

Η εμφάνισή της, τα ρούχα της, το χαμόγελο της, ο τρόπος που κινήθηκε στον χώρο θύμιζαν περισσότερο μεγαλεπήβολη κοσμική τελετή, παρά εκδήλωση μίας κορυφαίας διπλωμάτη. Και αυτό γιγαντώνεται από τη στιγμή που η Γκίλφοϊλ προέρχεται από μία χώρα στην οποία το star-system είναι κυριολεκτικά αιώνες μπροστά από αυτά που συναντάμε στα καθ’ημάς.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πριν καν συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η αν μη τι άλλο εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα τραβήξει τα βλέμματα του πεινασμένου για content ελληνικού lifestyle, το οποίο μαραζώνει με celebrities περιορισμένης ακτινοβολίας που καρφώνουν ο ένας τον άλλον.

Υπάρχει όμως και κάτι σημαντικότερο από όλο αυτό. Η παρουσία της Γκίλφοϊλ όντας στα σύμβολά της βαθιά αντιθεσμική, μοιάζει κάπως να υπερβαίνει κράτη και να γίνει προσωπική υπόθεση. Μία τακτική γνωστή προφανώς από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ασκεί μία νέου τύπου εξωτερική πολιτική (ως προς τους κώδικές της) με φίλους και εχθρούς, με ανθρώπους που συμπαθεί και με άλλους που αντιπαθεί.

Η Ελλάδα ως πατρίδα της Δημοκρατίας

Το γεγονός αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς τη θέση που έχει η Ελλάδα στον δυτικό πολιτισμό ως η πατρίδα και το καταφύγιο όλου του ιδεώδους της Δημοκρατίας, της ρητορικής και της ορθής λογικής. Πλέον και της καλοπέρασης, της μοναδικότητας των μπουζουκιών και των πριβέ πάρτι.

Η Ακρόπολη ως σύμβολο μοιάζει σχεδόν βαρετή σε μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα όπου τα πάντα προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή αφηρημένων βλεμμάτων. Η επιλογή της Γκίλφοϊλ φέρει μαζί και μία ειλικρίνεια που έλειπε απόλυτα από τις προηγούμενες πολιτικές ελίτ οι οποίες έπρεπε να παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται για πράγματα για τα οποία πιθανόν δεν έδιναν δεκάρα.

Ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά; Ότι στην πολιτική η σχέση σημαίνοντος και σημαινομένου είναι δυναμική. Όταν ένα σύμβολο ξεφτίζει είναι πολύ πιθανόν να ξεφτίζουν και οι αναφορές του. Ή, ακόμα πιο απαισιόδοξα, το σύμβολο αρχίζει να ξεφτίζει ακριβώς γιατί ξεφτίζουν όσα αυτό συμβόλιζε.