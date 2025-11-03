«Τώρα ξεκινάμε, δεν θα απογοητεύσω τους Έλληνες»: Το πρώτο μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σε ρυθμούς Κίμπερλι Γκιλφόιλ κινείται ο διπλωματικός χώρος μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, με την αμερικανίδα πρέσβειρα να διανύει ήδη τις πρώτες δύο ημέρες της στην Ελλάδα και αύριο Τρίτη (4/11) να ξεκινά και επίσημα τη θητεία της, καθώς θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (2/11) σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και προσερχόμενη δήλωσε: «Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία.

Διαβάστε ακόμα: «Γεια σας Ελλάδα»: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε τα πρώτα της ελληνικά στο Twitter

Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε. Ως πρέσβης ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κίμπερλι Γκιλφόιλ | NDP Agency

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Δημήτρης Μελισσανίδης κ.ά.

Οι προσκλήσεις για την κυριακάτικη βραδιά στάλθηκαν απ’ ευθείας από την αμερικανική πρεσβεία για το καλωσόρισμα της νέας πρέσβη.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσα στην εβδομάδα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην ατζέντα της συζήτησης θα είναι οι στρατηγικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη χώρα μας.

Διαβάστε ακόμα: Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα - Εντυπωσιακή εκδήλωση στο Grand Hyatt

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (01/11), στη δεξίωση που διοργανώθηκε προς τιμή της στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt».

