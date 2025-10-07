Μα καλά, βάζουν γκέι άντρες να διαφημίσουν «γυναικεία» καλλυντικά;

Σκρολάροντας στο TikTok δεν γίνεται να μην έχεις πέσει πάνω στον Μάνο, ο οποίος είναι ένα πανέμορφο αγόρι που βάφεται υπέροχα -σίγουρα πολύ καλύτερα από εμένα- και εκφράζει την άποψή του για διάφορα κοινωνικά θέματα. Πάντα ορθά, με μεστό λόγο και πολύ ώριμες τοποθετήσεις. Eίναι μια συμπεριληπτική φωνή στη… χαβούζα των social media. Πριν λίγες ημέρες, ο Μάνος έπεσε στο ραντάρ γνωστού επιτυχημένου επιχειρηματία που φέρνει την επανάσταση στον χώρο του Digital marketing (έτσι λέει - μη ρωτάτε εμένα) ο οποίος παρεμπιπτόντως, πρόσφατα είχε μπει στο «στόχαστρο» του ΤΣΙΛΙ Καφενείου.

Ο Μάνος το τελευταίο διάστημα δημιουργεί συχνά βίντεο, στα οποία αναπαριστά τον γάμο του με τον Dr. Chris, έναν φίλο του Μάνου και αρκετά πετυχημένο επίσης Τiktoker. Και τα δυο αυτά αγόρια δημιουργούν στα προφίλ τους αυθεντικό περιεχόμενο, ξεχωριστό και επιτυχημένο. Τα βίντεο με τους «γάμους» και τις αναπαραστάσεις από το Είσαι το ταίρι μου στις οποίες έπεφτα πάνω συνεχώς το καλοκαίρι, ήταν απλά απολαυστικά.

Ναι δεν θα το κρύψω πως είμαι φαν και των δύο αυτών προφιλ. Είμαι φαν της ιδέας ότι δύο αγόρια, που πριν 50 χρόνια αν τολμούσαν να βάλουν λίγο κραγιόν στα χείλη τους ή γκλίτερ θα έπεφταν θύμα ξυλοδαρμού ή bullying στην καλύτερη. Είμαι φαν της ιδέας ότι κάποιο μικρό παιδί, βλέποντας τον Μάνο θα πάρει θάρρος για να είναι ο πραγματικός του εαυτός. Γιατί όλοι μας, μεγαλώνοντας, είχαμε ανάγκη να δούμε κάποιον άνθρωπο να καταφέρνει αυτό που εμείς ακόμη δεν μπορούσαμε, αυτό που φοβόμασταν ή αυτό που δεν μας επέτρεπαν.

Ο εν λόγω κύριος λοιπόν, δημοσίευσε ένα βίντεο με κεντρικό caption «Γιατί όλοι φοβούνται να μιλήσουν γι’ αυτό;» λέγοντας: «Γιατί κανένας δεν μιλάει για αυτούς τους δύο gay που παντρεύονται συνέχεια και χρησιμοποιούν καλλυντικά και κάθε φορά χρησιμοποιούν μια διαφορετική εταιρεία για να διαφημίσουν και μας κοροϊδεύουν στην μάπα μας και καλά μας κάνουν;

Καλλυντικά που… χμ… μη μου πεις ότι είναι unisex. Είναι ένα γυναικείο προϊόν που απευθύνεται σε γυναικείο δέρμα. Αλλά και οι εταιρείες ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και σου μιλάω σαν επαγγελματίας σε αυτόν τον χώρο, έχοντας την αφρόκρεμα των brands στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται ξεκάθαρα για ένα και μοναδικό σκοπό. Γιατί θέλουν να δημιουργείται ο χαμός στα σχόλια από αυτούς που δεν συμπαθούν τους gay [...]».

Αφού εξηγεί τον τρόπο που λειτουργεί ο αλγόριθμος, τον οποίο ταΐζει το hate καταλήγει με πολύ εμφατικό τρόπο πάλι στο ότι «Τα καλλυντικά είναι γυναικεία. Δεν είναι αντρικά και οι εταιρείες ξέρουν ότι το κοινό είναι γυναικείο. Αλλά εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους, τους δίνουν και κάτι σαν χαρτζιλίκι αλλά στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζουν την LGBT+ κοινότητα».

Η απάντηση του Μάνου δεν άργησε να έρθει και φυσικά μετά ακολούθησε και follow up του κυρίου που ξεκίνησε όλο αυτό.

Ο "επαναστάτης του Digital Marketing" στην αντεπίθεσή του, αποφάσισε να απαντήσει με ειρωνικό ύφος.

Αρχικά, κανείς δεν ζει σε κάποιο ροζ συννεφάκι πιστεύοντας πως οι εταιρείες όντως δεν κάνουν πολλές φορές pinkwashing. Προφανώς δεν έγιναν όλα τα brands εν μια νυκτί gay friendly, απλά αποφάσισαν πως στρατηγικά και επικοινωνιακά, το να υποστηρίζεις την LGBTQ+ κοινότητα θα τους κάνει μεγαλύτερο καλό από ότι κακό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει το ότι φτάσαμε να βλέπουμε στην τηλεόραση διαφημίσεις με πρωταγωνιστές LGBTQ+ ανθρώπους δεν είναι μια νίκη. Είναι μια σπουδαία κατάκτηση και αξίζει να μείνουμε σε αυτή.

Το ενοχλητικό στοιχείο στο συγκεκριμένο βίντεο που τα ξεκίνησε όλα αυτά είναι πως μας δείχνει ξεκάθαρα σε ποια πλευρά στέκεται. Στέκεται στην πλευρά του τραπεζιού, που η μάτσο αντρίλα δεν μπορεί να διαχειριστεί την θηλυκή πλευρά των αντρών. Και βασικά στέκεται, στην πλευρά που θέλει τους άντρες να είναι σκληροτράχηλα αρσενικά, με όλη τη σημασία της λέξης που βρωμοκοπάει συντηρητισμό.

Το αν ένα κραγιόν φτιάχτηκε κάποτε για γυναίκες, πολύ απλά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Τα παντελόνια κάποτε φτιάχτηκαν για άντρες, τα φορέματα για τις γυναίκες και οι διάδρομοι γυμναστικής για να τρέχουμε (όμως τους έχει κανείς στο σπίτι για οτιδήποτε άλλο πέρα από κρεμάστρα;). Όμως πια, φτάσαμε σε ένα σημείο που καταλάβαμε ως κοινωνία ότι τα καλούπια είναι για να σπάνε, οι ταμπέλες για να γράφουν τιμές έξω από καταστήματα και πως ο καθένας έχει μόνο μια ευθύνη απέναντι στον εαυτό του. Να τον κάνει ευτυχισμένο και περήφανο. Και πως όλα αυτά τα περιπαικτικά σχόλια straight αντρών απέναντι στους gay, έχουν πάντα μια ελαφρά -έως γενναιόδωρη- δόση ομοφοβίας.