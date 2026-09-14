Μαρινάκης, λήπτες επιδόματος αεργίας και προσχέδια απόψεων

Οι απόψεις δεν είναι το φόρτε μου. Δεν έχω πάρα πολλές, και ακόμα λιγότερο ασχολούμαι με εκείνες άλλων. Αλλά τούτες του Παύλου Μαρινάκη, μου τσιμπάνε τον σβέρκο σαν χειμερινό βοριαδάκι και τις ακολουθώ με ένα ανήσυχο ενδιαφέρον.

Πρώτα απ' όλα, γιατί να ασχοληθούμε καν; Ένας υπουργός ή ένας βουλευτής είναι και αυτός, νομικά, ένας απλός εργαζόμενος με μισθό και αρμοδιότητες, και όπως το πόπολο διατηρεί το δικαίωμα στην εκφορά της γνώμης του.

Όπως όμως διδάσκει το απρεσάριστο ακόμα βιβλίο της σύγχρονης ιστορίας, οι απόψεις του κυβερνητικού επροσώπου δεν είναι απλά απόψεις, αλλά ορνιθομαντείες ενός δυνητικού μέλλοντος.

Απόψεις και προσχέδια νόμου

Πάρτε ας πούμε την τελευταία φορά που ο κ. Μαρινάκης εξέφερε «άποψη» για το δικαίωμα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, την κατάργησή του βασικά. Η γνώμη του ήταν φαίνεται τόσο αρεστή, που έφτασε να γίνεται προσχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας στο κασέ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην πιο πρόσφατη άποψή του, ο Μαρινάκης ταλανίζεται από το πόσο γενναιόδωρο είναι το επίδομα ανεργίας, περιπαικτικά «αεργίας», τόσο που κακομαθαίνει τους αχάριστους ευνοουμένους του, κάνοντάς τους να σκορπίζονται στα σφαιριστήρια και στα καταγώγια.

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Δεν χωρούσε αμφιβολία ότι ήταν και αυτή η τοποθέτηση άλλη μία τακτική «priming» της κοινής γνώμης για ένα ακόμα δημοσιονομικό ψαλίδισμα. Όταν «πέφτει» μία τέτοια «προσαρμογή», ο δήμιος χρειάζεται ήδη ένα εξιλαστήριο θύμα στην εξέδρα, γιατί η απόσπαση της προσοχής του κόσμου προστατεύει την ανωνυμία του καλύτερα και από μία μαύρη κουκούλα.

Το εξιλαστήριο θύμα αυτή τη φορά είναι ο λεγόμενος άεργος, αυτός το κρυπτίδιο που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, και ταυτόχρονα μπορεί να κραιπαλιάζει με 400 ευρώ τον μήνα.

Από μία άλλη άποψη βέβαια, κάποιες από αυτές τις «ντεμί» εξαγγελίες είναι επικοινωνιακά τρικ πολύ πιο ευθύβολα απ' ό,τι υπονοεί η στόχευσή τους. Η ανάδευση της κοινής γνώμης δεν είναι το μέσο για τον ρητό τους σκοπό, αλλά ο σκοπός ο ίδιος.

Για παράδειγμα, ποιον θα έβλαπτε περισσότερο η «κατάργηση» της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Τον Μπάμπη από τα Σεπόλια που έχει ήδη πλήρη φάκελο στην ΑΑΔΕ και στις πλατφόρμες των data brokers και βρίζει υπουργός στο Twitter, ή έναν υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας που ποστάρει με εικόνα προφίλ «Τσε» στο Twitter; Ίσως το να φοβεριστεί ο Μπάμπης είναι προτιμότερο από το να βγει στη φόρα, μαζί με του υπόλοιπους, όποιοι είναι αυτοί.

Τύφλα να' χει η εργατιά

Στα καθ' ημάς τώρα, η περίπτωση του επιδόματος διαφέρει ελαφρώς, διότι εδώ έχουμε μία διχοτόμηση που δεν θίγει κυβερνητικούς ομόκεντρους κύκλους. Άλλωστε όλοι οι απασχολούμενοι στη Νέα Δημοκρατία είναι ευνο(μ)ούμενοι εργαζόμενοι, που πληρώνονται για να επιτελούν «έργο», και όχι χαραμοφάηδες.

Πάρτε για παράδειγμα τον Γιώργο Βρεττάκο, γαλάζιο βουλευτή και συμμεριζόμενο τη γνώμη του κ. Μαρινάκη, λέγοντας πως «Συζητήσεις για το πώς θα κινητοποιεί περισσότερο το επίδομα ανεργίας κάποιον για να ξαναέρθει στην εργασία θα πρέπει να γίνονται».

Προφανώς, ο κ. Βρεττάκος, ως επί χρόνια εργαζόμενος -της Βουλής-, μπορεί εύκολα να κάνει τη διαίρεση, και να υπολογίσει ποια ποσά είναι αντίστοιχα συγκεκριμένου «όγκου» έργου.

Μπα σε καλό σου Μαρινάκη, είχες ένα δίκιο για την επωνυμία. Σύμφωνα με το vouliwatch, το «έργο» του κ Βρεττάκου, ο οποίος λαμβάνει ένα αχνιστό πενταχίλιαρο μηνιαία, συνοψίζεται στα εξής:

Έπιασε το «μυστρί» πρώτη φορά το 2021, όταν διορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο οποίος με αίσθημα ευθύνης παρακουλούθησε να ανάβουν καμια 40αριά φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης μέχρι σήμερα.

Το 2023 εκλέγεται Βουλευτής Β' Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία και υπηρετεί έκτοτε. Ας στρογγυλέψουμε σε 1.000 εργάσιμες από τότε και έχουμε το ένα κρατούμενο. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, το έργο του εργαζόμενου βουλευτή κ. Βρεττάκου αποτελείται από

10 επίκαιρες ερωτήσεις και 2 αναφορές

25 ομιλίες

Ένα κάρο ψηφίσματα, πάνω από 300. Το τελευταίο ήταν στις 2 Σεπτεμβρίου

Ακόμα και να τα αθροίσουμε, δεν γεμίζουν πολύ πυκνά 3 χρόνια έμμισθης δραστηριότητας, αλλά πήγαν σε καλή μεριά.

Την περίοδο 2022 - 2024, ο ιδρώτας του κ.Βρεττάκου απέδωσε καρπούς αφού στο Πόθεν του βλέπουμε να διπλασιάζονται οι καταθέσεις του από το 2022 (13.000 ευρώ) στο 2023 (23.000 ευρώ) και στο 2024 (56.000 ευρώ).

Πού καταλήγουμε; Μάλλον στο ότι οι άεργοι διάλεξαν το λάθος επάγγελμα.