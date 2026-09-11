Επίδομα ανεργίας: «Θύελλα» για την πρόταση Μαρινάκη να κόβεται στους 2 μήνες

Θύελλες έχει σπείρει η πρόταση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ώστε το επίδομα ανεργίας να μην δίνεται για πάνω απο δυο μήνες, με τον ίδιο να ανακαλεί γρήγορα πως πρόκειται για προσωπική του άποψη.

Μπαράζ αντιδράσεων επέσυρε τόσο από την αντιπολίτευση αλλά και εντός κυβερνητικών κύκλων, με την πρώτη να τον κατηγορεί για κρυφή ατζέντα και κυνική ρητορική. Αποστάσεις απο την τοποθέτηση Μαρινάκη πήρε όμως και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Τι είπε ο Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπική του άποψη, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα διεκδικήσω να εφαρμοστεί και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει ο κόσμος. Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν.

Διαβάστε ακόμα: Αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις αιχμές κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια

Δεν θεωρώ ότι με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες -που είναι μια επιτυχία της χώρας-, μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει» τόνισε.

Διευκρινίζοντας, είπε πως «η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από δύο μήνες. Θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών» και ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

«Είναι προσωπική μου θέση», επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης. «Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε από το μηδέν το θέμα του επιδόματος της ανεργίας. Άλλα επιδόματα όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».

Μαρινάκης: Αποστάσεις από Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με γραπτή δήλωσή της απάντησε ότι «το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό», όμως σπεύδει να διευκρινίσει πως τα περί δίμηνου επιδόματος ανεργίας είναι προσωπική θέση και ότι θέση της κυβέρνησης ή του υπουργείου.

Ειδικότερα, η υπουργός Εργασίας επεσήμανε τα εξής:

«Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης.

Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση».

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα

Την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη, με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά να αναφέρει σε δήλωσή του:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δήλωσε “δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες” και πως “το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση”. Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκη: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους».

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».