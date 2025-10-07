Με παλιές συνταγές μπορεί να φέρει κάτι νέο ο Τσίπρας;

Καλοκαίρι 2023. Ο Αλέξης Τσίπρας αφού για άλλη μια φορά αποτυγχάνει να κερδίσει σε εκλογική διαδικασία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φτάνει στο Ζάππειο για να ανακοινώσει την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων τονίζει πως «ακούει τις επιταγές των καιρών και κάνει στην άκρη για να έρθει η νέα γενιά». Η συνέχεια είναι γνωστή. Το... φρούτο Κασσελάκης, βλέπει φως και μπαίνει στην πολυκατοικία της Κουμουνδούρου, η «παλιά φρουρά» αντιδρά και οι διασπάσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Οκτώβριος 2025. Ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μια μακρά σιωπηλή περίοδο ως Βουλευτής στα «ορεινά έδρανα» της Βουλής, υποβάλλει την παραίτησή του από το κόμμα που ο ίδιος... εκτόξευσε και το έφτασε ως τα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια και παράλληλα επί της ουσίας το οδηγεί στη διάλυση. Αν κρίνει κανείς κι από την... πασαρέλα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, ένα νεύμα περιμένουν από τον τέως Πρωθυπουργό για να βρεθούν δίπλα του στο νέο ξεκίνημα. Βέβαια εδώ μπαίνει κι ένας αστερίσκος για το κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί στο κάτι «νέο και φρέσκο» που θέλει να ξεκινήσει, να πάρει μαζί του παλιά υλικά που είναι παράλληλα κι αποτυχημένα. Το ζητούμενο για τον ίδιο κι αυτό που τον συμβουλεύουν οι συνεργάτες του στη Λεωφόρο Αμαλίας είναι να κόψει οριστικά... δεσμούς με ΣΥΡΙΖΑ, Κουμουνδούρου κι οτιδήποτε άλλο τον συνδέει με το παρελθόν. Να βρει νέα στελέχη, νέα πρόσωπα από την κοινωνία, όχι προερχόμενους από κομματικούς σωλήνες, αλλά ακόμη και τεχνοκράτες.

Άλλωστε βρισκόμαστε στο... κατώφλι του 2026 και ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να παριστάνει ακόμη τον ακτιβιστή που πήρε το «δαχτυλίδι» από τον Αλέκο Αλαβάνο ή τον... φλογερό επαναστάτη του Go Back Madame Merkel με τις γνωστές συνέπειες για την κοινωνία. Περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι πλέον... προσγειωμένος στις απαιτήσεις της εποχής, με τον ίδιο μάλλον να αφήνει πίσω στο «φουλ κόκκινο» και να βάζει... νερό στην μπογιά.

Σαφώς σε μια κατακερματισμένη Κεντροαριστερά, ο πρώην Πρωθυπουργός επιθυμεί μέσω ενός νέου κομματικού σχηματισμού να διαδραματίσει ρόλο. Να φτιάξει μια... ομπρέλα όχι από απογοητευμένα στελέχη των άλλων κομμάτων, αλλά από απογοητευμένους ψηφοφόρους και κάπως έτσι να προσπαθήσει να είναι το αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αποστολή όχι εύκολη, όσο κι αν το media-κο πουσάρισμα παίζει και θα παίξει μεγάλο ρόλο στη συνέχεια. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει λόγο για ταξίδια σε νέες... όμορφες θάλασσες, αλλά κανείς δεν ξεχνά ότι την προηγούμενη φορά που είχε το τιμόνι του καραβιού στα χέρια του το έριξε (κι αυτός μαζί με προηγούμενους) σε βράχια!

