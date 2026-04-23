Μια απάντηση σε όσους λένε ότι έχουμε εμμονή με την Λάουρα Κοβέσι

Μα τι έχουμε πάθει όλοι με τη Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι; Γιατί εδώ και μήνες επαναλαμβάνουμε το όνομά της, ψάχνουμε τη δράση της και παρακολουθούμε τις δηλώσεις της σχεδόν εμμονικά; Αφού κανονικά οι δικαστές και οι εισαγγελείς δεν θα έπρεπε να λογίζονται ως ήρωες. Τέτοια «ηρωϊκά» χαρακτηριστικά προσλαμβάνει η δράση κάποιων μόνο σε ανώμαλες καταστάσεις και περιόδους.

Το ίδιο μάλλον συμβαίνει και στη δική μας περίπτωση. Κανονικά θα ήταν μια ακόμα γραφειοκράτης των Βρυξελλών, ένα σχεδόν ανώνυμο γρανάζι στον ευρωπαϊκό κυκεώνα. Με τον έναν όμως ή τον άλλο τρόπο κατέστη ένα από τα πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ακόμα κι αν δεν το επεδίωξε.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρήθηκε η πρωτιά σε ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο απάτης και όλο αυτό ήταν δική της αποκάλυψη-ανακάλυψη. Το 2023 το όνομα της Κοβέσι ακούστηκε πάλι με αφορμή την έρευνα των Τεμπών και τα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 που αφορούσε την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι μέρες και τα έργα της Λάουρα Κοβέσι είναι όμως λίγο πολύ πράγματα γνωστά. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πέρα από όλα τα άλλα, έχει συνδεθεί άρρηκτα και με το πάγιο αίτημα και ύστατη επιθυμία του κάθε πολίτη σε αυτή τουλάχιστον τη χώρα. Την ανάγκη για Δικαιοσύνη. Που κάθε φορά προσκρούει εξόφθαλμα σε κάθε μικρό ή μεγάλο συμφέρον της κάθε κούφιας ελίτ.

Ο θεσμός της Δικαιοσύνης δεν είναι «έρημος κι απρόσωπος», όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος. Απαρτίζεται από πρόσωπα, ενίοτε με ταυτότητα διακριτή. Που παίρνουν αποφάσεις, που εκδίδουν ψηφίσματα, διαμορφώνοντας εν πολλοίς την οικονομική και κοινωνική υπόσταση αυτού του τόπου. Τη ζωή μας.

Η πίστη στη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα έχει κάπως χαθεί. Ή τουλάχιστον υποστεί τεράστιο πλήγμα. Κι αν επέλθει η ολοκληρωτική ρήξη, χαθήκαμε. Μετά θα μείνουμε να αναζητάμε τον λόγο ύπαρξής μας ανάμεσα σε ανούσια πρέπει και μη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟY ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η Λάουρα Κοβέσι το είχε πει από την αρχή. Και είχε δίκιο. Η διαφθορά σκοτώνει, σκοτώνει θεσμούς, αξίες και ενίοτε ανθρώπους. Διαρρηγνύει τη σχέση της πολιτικής και όλων των θεσμών με την ηθική. Αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή και τη σχέση που θέλει να έχει ο πολίτης με τους αντιπροσώπους του. Και τελικά και την ίδια του την ταυτότητα.

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για την Ελλάδα ανέδειξε πρόσφατα τις 175 ενεργές υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν την χώρα μας και τα 2,68 δισ. ευρώ πόρων στα οποία αυτές αντιστοιχούν.

Σε χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό όπως η Πορτογαλία και η Τσεχία, οι ίδιες ενδείξεις -ιδίως το μέγεθος των πόρων- είναι κοντά στο ⅓ των ελληνικών επιδόσεων, ενώ χώρες με παρόμοιο ΑΕΠ όπως η Φινλανδία απασχολούν μόλις με 19 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 58,31 εκατομμύρια ευρώ – περίπου το 2,5% των ποσών για τα οποία ελέγχεται η Ελλάδα. Θέλουμε κι άλλα;

Στην απάντηση που έδωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο Reader.gr και τον δημοσιογράφο, Λευτέρη Κοκκίνη, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είπε το εξής. «Οι τίμιοι άνθρωποι σε αγαπούν, οι όχι τόσο τίμιοι δεν σε αγαπούν. Γνωρίζω ότι η δουλειά μας μπορεί να προξενήσει διαφορετικές αντιδράσεις. Μιλώντας απευθείας στους Έλληνες πολίτες, πιστεύω ότι αναγνωρίζουν την πραγματικότητα, την αλήθεια. Βλέπουν αυτό το προπέτασμα καπνού που έχει δημιουργηθεί για να τους τραβήξει την προσοχή από τα σημαντικά».

«Αυτό που θέλω να τους πω είναι μην τα παρατάτε, η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ για εσάς. Και επίσης, αν γνωρίζετε κάτι για ένα έγκλημα που έχει διαπραχθεί, σας παρακαλώ απευθυνθείτε στην Εισαγγελία εδώ στην Ελλάδα ή στο Λουξεμβούργο και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Και στις δύο αυτές παραγράφους βρίσκεται η ουσία αυτού που αποτελεί κινητήριο δύναμη για ολόκληρο το σύμπαν. Αλήθεια, δικαιοσύνη, διεκδίκηση. Το τρίπτυχο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν έχουμε λοιπόν καμία εμμονή με τη Λάουρα Κοβέσι. Έχουμε ανάγκη από περισσότερες τέτοιες φωνές.