«Δεν θα μπορούσα να αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο»: Όλα όσα αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκε σήμερα (23/4) ο Δημήτρης Μελλάς, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, που μάλιστα η αναφορά στο πρόσωπό του από την αντιπολίτευση, έγινε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με φόντο την υπόθεση.

Μιλώντας στο Mega, και στον Νίκο Ευαγγελάτο ξεκαθάρισε ότι δεν έπραξε καμία παράνομη πράξη ενώ τόνισε ότι «δεν έχει υποχρεώσει ποτέ υπάλληλο να υπακούσει εντολές του».

«Στην γνώση που έχω της δικογραφίας, γιατί δεν την έχω διαβάσει ολόκληρη παρά μόνο όσα έχουν δημοσιευτεί, και ανασύροντας από τη μνήμη μου όλες τις υποθέσεις δεν θα μπορούσα να αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο ή παράτυπο. Για ποιο λόγο; Ένας πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παράνομο ή κάτι παράτυπο είτε μέσω υπογραφής εντολής πληρωμής, παράνομης, είτε μέσω εντολής ιεραρχικής προσφυγής που είναι παράνομης, την οποία την κάνει αποδεκτή. Στο κομμάτι το δεύτερο εγώ, όχι απλά δεν λειτούργησα έτσι αλλά απέρριψα ιεραρχική προσφυγή της οποίας το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χρεωθεί τώρα στη δικογραφία».

Ποτέ δεν κίνησα διαδικασίες χωρίς να ελεγχθούν από τις υπηρεσίες. Ποτέ δεν υποχρέωσα υπάλληλο να κάνει αυτό που λέω εγώ», δήλωσε αρχικά.

«Και συμπλήρωσε: «Εγώ θήτευσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το Μάρτιο του 2021 μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Καμία από τις υποθέσεις δεν σχετίζεται με βοσκοτόπια χωρίς ζώα κλπ. Πρόκειται για παλαιούς δικαιούχους για να μην χάσουν τα λεφτά που δικαιούνταν», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε: «Ήμουν ο μόνος πρόεδρος που εισηγήθηκε τα πιο σκληρά οριζόντια μέτρα», παροτρύνοντας να ανατρέξει κανείς στα δημοσιεύματα της περιόδου.



