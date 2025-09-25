Μία τελείως ελληνική περίπτωση μίας τελείως τραμπικής λογοκρισίας

Η σύγκριση έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Εξάλλου, είναι μόλις λίγες μέρες που απολύθηκε ο Τζίμι Κίμελ για ένα σχόλιο που δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ και τους οπαδούς του. Λίγες ημέρες μετά είχαμε τη δική μας, λιγότερο λαμπερή -μάλλον τριτοκοσμική- εκδοχή είχαμε και τη δική μας, τελείως ελληνική εκδοχή τραμπικής λογοκρισίας.

Κι αν αυτό φαίνεται κάπως υπερβολικό ως αναλογία, είναι δεδομένο ότι οι εν Ελλάδι οπαδοί του Τραμπ, ακολουθούν κατά γράμμα το textbook «πώς να είσαι μεταμοντέρνος τύραννος σε μία χώρα των Βαλκανίων». Χθες είχαμε απλώς ένα ακόμη επεισόδιο.

Στις ΗΠΑ, λοιπόν, απολύθηκε ένας κωμικός επειδή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ρυθμιστικές αρχές που αυτός ελέγχει αποφάσισαν ότι δεν τους άρεσε μία τοποθέτηση που έκανε ο παρουσιαστής. Εδώ ένας κωμικός απολύεται επειδή ένας πρώην (;) πολιτικός και μερικά τρολ με τα οποία πάει καλά αποφάσισαν ότι δεν τους άρεσε ένα αστείο.

Η ιστορία είναι λίγο-πολύ γνωστή. Ο Πάρις Ρούπος συνεργαζόταν σε μία καμπάνια της Pizza Fan (από όσο ξέρω, όχι μόνο). Ταυτόχρονα, είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα αστείο που είχε κάνει σε μία παντελώς άσχετη με την Pizza Fan παράσταση.

Ο συνδυασμός των δύο γεγονότων δεν άργησε να γίνει, και μάλιστα από τους βαθύτερους και πιο ταγμένους εχθρούς της cancel culture. Μία συγχορδία από οπαδούς του Τραμπ, οπαδούς του Πούτιν, οπαδούς του Κασιδιάρη και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αποφάσισαν να ξεκινήσουν τον υπέρ πάντων αγώνα προχωρώντας σε μποϊκοτάζ της εταιρείας «μέχρι τη λύση της συνεργασίας της με τον κωμικό».

Χθες, λοιπόν, στο μέσο της νύχτας είχαμε μία σταυροφορία από λίγους αλλά πολύ φωνακλάδες, συνήθως χωρίς ονόματα και φωτογραφίες, οι οποίοι απαιτούσαν την απόλυση του Πάρι Ρούπου, επειδή προσέβαλε την ελληνική σημαία. Κάτι τέτοιο θα θύμιζε μία ψηφιακή εκδοχή των παραθρησκευτικών οργανώσεων που έβγαιναν με τσουγκράνες και δάδες να κάψουν τους αιρετικούς. Τελικά όμως έγινε λίγο πιο σοβαρό.

Το επόμενο πρωί, η Pizza Fan έβγαλε μία περήφανη ανακοίνωση όπου ανακοίνωνε την απόλυση του κωμικού γιατί, όπως διαβάζω με πραγματική έκπληξη, «θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται».

Ας αφήσουμε, λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα και ας μείνουμε σε αυτό. Τι σημαίνει ότι κάποιος οφείλει να σέβεται με τις προσωπικές του θέσεις τον κόσμο της Pizza Fan; Κουβαλάς τη δουλειά σου όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Και αυτή η απόλυση μπορεί να γίνει δεδικασμένο στην ελληνική ιδιωτική πρωτοβουλία;

Μπορεί δηλαδή κάποιος να απολυθεί από τη δουλειά του, από την οποία μπορεί να ταΐζει την οικογένειά του, επειδή έκανε εκτός εργασιακού χώρου του ένα αστείο που δεν άρεσε σε κάποιον τρίτο, με μουσταρδί κουστούμι, που ξεσηκώθηκε για να ανεβάσει τα νούμερα της επερχόμενης εκπομπής του;

Οπότε, εκτός από την ούτως ή άλλως προβληματική επισφάλεια που νιώθει ο εν Ελλάδι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να βάλει και κόφτη στα αστεία του μην τυχόν και τα ακούσει από κάπου ο Μπογδάνος και ξεκινήσει τη σταυροφορία του;