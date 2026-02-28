Μήπως να αποφάσιζαν τελικά οι τηλεοπτικοί σταθμοί τις ημέρες και την ώρα προβολής σειρών και ριάλιτι;

Φέτος η μυθοπλασία έχει την τιμητική της με νεες σειρές να έχουν προστεθεί σε εκείνες που συνέχισαν από την προηγούμενη σεζόν, διεκδικώντας όλες μαζί να κερδίσουν τους τηλεθεατές, οι οποίοι ψάχνουν να τις βρουν στην prime time ζώνη σε ημέρες και ώρες προβολής που αλλάζουν ξανά και ξανά μέχρι να πεις κύμινο.

Σε άλλη ημέρα και ώρα έκαναν πρεμιέρα οι σειρές στα μέσα Σεπτεμβρίου, σε άλλες μέρες και ώρες συνέχισαν να προβάλλονται μέχρι να διακόψουν για τις γιορτές των Χριστουγέννων, σε διαφορετική θέση τις βρήκαμε στο πρόγραμμα όταν γύρισαν στα μέσα Ιανουαρίου και στο μεσοδιάστημα κάποιες ξαναμετακινήθηκαν.

Έχασες τον λογαριασμό; Μπερδεύτηκες; Σου έχει τύχει να ορκίζεσαι ότι είδες τρέιλερ αγαπημένης σου σειράς με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προβολής επόμενου επεισοδίου και να συνειδητοποιείς μετά από 1-2 ημέρες ότι αυτές έχουν αλλάξει;

Δεν είσαι μόνο εσύ, έχεις καλή παρέα. Ούτε μόνο εσύ έχεις κουραστεί από τις απανωτές αλλαγές και αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις με μια βόλτα στο X ή στην ενότητα των σχολίων στα σχετικά βίντεο στο YouTube.

Η Γη της Ελιάς, Μια Νύχτα Μόνο, Grand Hotel, Να Μ' αγαπάς, Άγιος Έρωτας, Το Σόι Σου είναι ίσως οι σειρές που έχουν μετακινηθεί περισσότερο από όλες, ενώ φυσικά, από τις απανωτές αλλαγές στον προγραμματισμό δεν έχουν γλυτώσει ούτε εκπομπές ή τελευταία και ριάλιτι, βλέπε Survivor.

Ίσως φέτος είναι η σεζόν τις πιο πολλές αλλαγές προγράμματος από τους περισσότερους μεγάλους σταθμούς και έχουμε ακόμα ένα 4μηνο μέχρι να τελειώσει η σεζόν.

Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί γίνεται αυτό αν και την ίδια στιγμή θα δώσει μόνος του την απάντηση: σκληρός ανταγωνισμός και άγχος από πλευράς των υπευθύνων για μια θέση στην κορυφή ή έστω ψηλά στον πίνακα της τηλεθέασης.

Και ναι, να κατανοήσουμε ότι προφανώς θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις στην πορεία, δεν είναι κάτι καινούριο, πάντα γινόταν αυτό ήδη από τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα '90s.

Ωστόσο, μήπως θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να αναλογιστούν πως σε αντίθεση με τότε, τώρα οι επιλογές που έχει ο τηλεθεατής στη διάθεσή του είναι απείρως περισσότερες και απέχουν από την οθόνη του, την ίδια οθόνη στην οποία η αγαπημένη του σειρά ενίοτε... αγνοείται, μόλις μερικά κλικ;

Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το web TV που σε απαλλάσσει από αυτό το σαφάρι των χαμένων επεισοδίων. Είτε λοιπόν βλέποντας τη σειρά που θέλει κατευθείαν στο web TV του σταθμού που την προβάλλει σε δικό του χρόνο είτε απλά επιλέγοντας να δει κάτι άλλο σε μια streaming πλατφόρμα, οι επιλογές είναι εκεί και υπέρ του τηλεθεατή.

Οπότε μήπως οι σταθμοί να εκτιμήσουν τον μεγαλύτερο σύμμαχο που έχουν στη διαμόρφωση του προγράμματός τους και λέγεται η δύναμη της συνήθειας και να καταλήξουν έστω και τώρα οριστικά (!) σε ημέρες και ώρα προβολής για τις σειρές και γενικότερα τις εκπομπές τους;

Αλλιώς προβλέπουμε ότι θα εξακολουθήσει να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ για πολύ καιρό ακόμη (και αυτή) η ατάκα της Χριστίνας Μαρκάτου από τη θρυλική Ντόλτσε Βίτα: «Σάμπως κρατάνε και τα κανάλια τα προγράμματα; Άλλα γράφουν, άλλα παίζουν»...